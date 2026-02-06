Мышь Logitech G903 LIGHTSPEED HERO Wireless Gaming Mouse USB Black 910-005673
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech G903 LIGHTSPEED HERO Wireless Gaming Mouse USB Black 910-005673
Мышь беспроводная Logitech G903 LIGHTSPEED готова порадовать требовательного геймера полным набором функций, которые понадобятся ему для сокрушительных побед в многочисленных виртуальных баталиях. Модель использует технологию беспроводной связи LightSpeed, благодаря которой время отклика не превышает 1 мс. С этим устройством вам гарантирована высокая скорость реакций и точность. Украшенная логотипом производителя мышь оформлена в черном цвете, а ее внешний вид дополнен RGB-подсветкой. В оснащении представленной модели присутствуют 8 кнопок. За счет эргономичной формы корпуса манипулятором комфортно пользоваться как правой, так и левой рукой. Беспроводная мышь Logitech G903 LIGHTSPEED оснащена оптическим светодиодным сенсором HERO, максимальное разрешение которого достигает впечатляющих 25600 dpi. Полная свобода действий в процессе прохождения игр обеспечивается беспроводным способом подключения. Устройство оснащено аккумулятором, который подарит до 140 часов непрерывной работы устройства.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров, игровые Logitech
Достоинства:
Комментарий:
отличная,оригинальная мышь! один минус,долго ехала с Китая.
Достоинства:
Комментарий:
удобно лежит в руке , после прошлой , от комплекта (мыш , клава) небо и земля
Достоинства:
Комментарий:
Плохая упаковка товара. Мышка чудом пришла не побитой. Опасно так заказывать. Мышка в целом работает хорошо, цвет черный, не шоколадный
Достоинства:
Комментарий:
Пришла новая, упаковка целая, в работе без нареканий. Фирменный софт сразу увидел, настройки все работают. Экономия 1500 по сравнению с ценой в магазине.
Достоинства:
Комментарий:
угол упаковки слегка был примят некритично, приехала на 9 дней раньше, мышка новая, программа сразу распознала ее. Продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
инерционное колесико и кнопка временного снижения DPI для работы, ну и все остальное для игр, это просто имба
Достоинства:
Комментарий:
пришла быстро всё работает с подключением проблем не возникло
Достоинства:
Комментарий:
Мышка хорошая, очень понравилась, очень удобно лежит в руке! То что хотел
Достоинства:
Комментарий:
Доставка была почти месяц, товаром доволен. Мышка работает норм
Достоинства:
Комментарий:
в принципе мышка хорошая. не привычно высокая, но я думаю это это из-за того, что я никогда нормальными мышками не пользовался. Жаль конечно, что на линукс софта нет для настройки, но настройки кнопок по умолчанию в принципе устраивают. Дополняю отзыв. На линуксе для настройки мыши можно использовать piper, работает очень хорошо. Solaar у меня не смог...
Отзывы о товаре Мышь Logitech G903 LIGHTSPEED HERO Wireless Gaming Mouse USB Black 910-005673
Достоинства:
Комментарий:
отличная,оригинальная мышь! один минус,долго ехала с Китая.
Достоинства:
Комментарий:
удобно лежит в руке , после прошлой , от комплекта (мыш , клава) небо и земля
Достоинства:
Комментарий:
Плохая упаковка товара. Мышка чудом пришла не побитой. Опасно так заказывать. Мышка в целом работает хорошо, цвет черный, не шоколадный
Достоинства:
Комментарий:
Пришла новая, упаковка целая, в работе без нареканий. Фирменный софт сразу увидел, настройки все работают. Экономия 1500 по сравнению с ценой в магазине.
Достоинства:
Комментарий:
угол упаковки слегка был примят некритично, приехала на 9 дней раньше, мышка новая, программа сразу распознала ее. Продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
инерционное колесико и кнопка временного снижения DPI для работы, ну и все остальное для игр, это просто имба
Достоинства:
Комментарий:
пришла быстро всё работает с подключением проблем не возникло
Достоинства:
Комментарий:
Мышка хорошая, очень понравилась, очень удобно лежит в руке! То что хотел
Достоинства:
Комментарий:
Доставка была почти месяц, товаром доволен. Мышка работает норм
Достоинства:
Комментарий:
в принципе мышка хорошая. не привычно высокая, но я думаю это это из-за того, что я никогда нормальными мышками не пользовался. Жаль конечно, что на линукс софта нет для настройки, но настройки кнопок по умолчанию в принципе устраивают. Дополняю отзыв. На линуксе для настройки мыши можно использовать piper, работает очень хорошо. Solaar у меня не смог...