Мышь беспроводная Logitech MX Master 3S Graphite (910-006559)
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Характеристики
Описание товара Мышь беспроводная Logitech MX Master 3S Graphite (910-006559)
Мышь беспроводная Logitech MX Master 3s (910-006559) Graphite обладает эргономичным корпусом черного цвета, что делает ее удобной для длительной работы. Покрытие SoftTouch позволяет надежно удерживать мышь рукой и дает приятные тактильные ощущения. Оптический светодиодный сенсор имеет разрешение 8000 dpi, благодаря чему движение курсора на экране осуществляется плавно и точно. 7 бесшумных кнопок обеспечивают комфортную работу без отвлекающих факторов. Для совершения автоматических действий кнопки можно программировать. В конструкции мыши беспроводной Logitech MX Master 3s (910-006559) Graphite имеется электромагнитное колесо прокрутки из стали, с помощью которого можно точно прокручивать до 1000 строк/сек. Беспроводное подключение мыши осуществляется по Bluetooth или радиоканалу, в радиусе до 10 м. На полном заряде аккумулятора мышь способна проработать 70 дней. Через 1 мин зарядки она готова работать 3 ч. В комплекте с мышью есть кабель USB и ресивер.
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная мышь, удобная, заряд великолепно держит, качественные материалы! Классное по, настройка гибкая кнопок, назначение разных функций, удобно громкость регулировать дополнительным колесиком. Что не понравилось - тугое нажатие третьей кнопки (самого колесика), возможно привыкну.
Достоинства:
Комментарий:
мышка бомба, удобная, тихая, очень приятная в руке
Достоинства:
Комментарий:
Сегодня подключил - работает! Причём нормально работает, Логи+ подхватил, всё настроилось как мне нужно. Судя по всему, брать можно.
Достоинства:
Комментарий:
Просто пушка на мак и винда работает даже лучше чем ожидал Минус время доставки
Достоинства:
Комментарий:
Очень нравится. Беру уже второй раз. Через полтора года перестала реагировать ЛКМ, пришлось менять
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышка. в приложении логитек определилась. очень удобная. зарядку держит отлично
Достоинства:
Комментарий:
Приятная мышь, которая даёт много уникальных возможностей и способов управлять рабочим процессом через фирменную программу. По настоящему бесшумный ход клавиш. Но к ней надо привыкать. Я думал, что она побольше в габаритах.
Достоинства:
Комментарий:
Доставили на 2 дня позже. А так все норм. Все в целости включая коробку
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мышка, удобно лежит даже в небольшой руке, до этого уже была 3s anywhere, по сравнение с ней ощущуается намного удобнее
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная, кнопки тихие, нажимаются без ярко выраженных громких щелчков. Форма эргономичная, в руке лежит естественным образом. Опционально настраивается через фирменное приложение Logitech. Для тех кто любит крупные мыши.
Достоинства:
Комментарий:
обзоры не обманули, класснющая мышь, которой приятно пользоваться. а эти клики....
Достоинства:
Комментарий:
потрясающая мышка, очень удобная, много настроек на любой вкус
Достоинства:
Комментарий:
самая удобная мышь в моей жизни. Анатомическая форма и тактильно на ощупь кайф, удобно. Рекомендую. Подключается все с ходу
Достоинства:
Комментарий:
Мне не понравилось, что нет переключения dpi, в остальном - нормально upd Впечатления после использования не очень хорошие в итоге. Периодически приходится выключать и включать мышь, так как крусор начинает двигаться, будто в на экране 3 фпс, а все остальное двигается с нормальным фпс. После перезагрузки мыши отпускает. Настройки мыши не хранятся в ней самой, и чтобы работала часть функций нужно, чтобы приложение всегда было включено. Не могу посоветовать ее
Достоинства:
Комментарий:
Мышь оригинальная, она добавляется в личные устройства на сайте Logitech. Если говорить об общих впечатлениях, то эргономика мыши улучшилась. Как владелец всех предыдущих поколений могу смело рекомендовать данную мышь к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Все пошло отлично. Мышка очень хорошая рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасно. Удобная в использование, тихая, интересный функционал, основная идея для работы еще не реализованная но придумаю как
Достоинства:
Комментарий:
Мышка класс, в руке сидит как литая. Очень приятный ход клавиш и очень крутой ролик. Думал, что можно работать по проводу, но нет, либо через адаптер, либо напрямую по блютуз. Без проблем переключается между тремя синхронизироваными устройствами. При первом подключении вышло сообщение об установке фирменного софта Logi Options+
Достоинства:
Комментарий:
удобная мышка с хорошим радиусом действия и элегантным дизайном
Достоинства:
Комментарий:
волновался что пришлют б/у. по факту - запечатанная упаковка, новая мышь. 55% заряда из коробки. сразу определилась и без проблем заработала.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично заказ получен быстро.Мышка очень хорошая ,на когда раньше такой не было.рекоменду всем к покупке .
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл течения 10 дней но оригинальный товар. Всё работает очень быстро!!! РЕКОМЕНДУЮ
Отзывы о товаре Мышь беспроводная Logitech MX Master 3S Graphite (910-006559)
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная мышь, удобная, заряд великолепно держит, качественные материалы! Классное по, настройка гибкая кнопок, назначение разных функций, удобно громкость регулировать дополнительным колесиком. Что не понравилось - тугое нажатие третьей кнопки (самого колесика), возможно привыкну.
Достоинства:
Комментарий:
мышка бомба, удобная, тихая, очень приятная в руке
Достоинства:
Комментарий:
Сегодня подключил - работает! Причём нормально работает, Логи+ подхватил, всё настроилось как мне нужно. Судя по всему, брать можно.
Достоинства:
Комментарий:
Просто пушка на мак и винда работает даже лучше чем ожидал Минус время доставки
Достоинства:
Комментарий:
Очень нравится. Беру уже второй раз. Через полтора года перестала реагировать ЛКМ, пришлось менять
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышка. в приложении логитек определилась. очень удобная. зарядку держит отлично
Достоинства:
Комментарий:
Приятная мышь, которая даёт много уникальных возможностей и способов управлять рабочим процессом через фирменную программу. По настоящему бесшумный ход клавиш. Но к ней надо привыкать. Я думал, что она побольше в габаритах.
Достоинства:
Комментарий:
Доставили на 2 дня позже. А так все норм. Все в целости включая коробку
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мышка, удобно лежит даже в небольшой руке, до этого уже была 3s anywhere, по сравнение с ней ощущуается намного удобнее
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная, кнопки тихие, нажимаются без ярко выраженных громких щелчков. Форма эргономичная, в руке лежит естественным образом. Опционально настраивается через фирменное приложение Logitech. Для тех кто любит крупные мыши.
Достоинства:
Комментарий:
обзоры не обманули, класснющая мышь, которой приятно пользоваться. а эти клики....
Достоинства:
Комментарий:
потрясающая мышка, очень удобная, много настроек на любой вкус
Достоинства:
Комментарий:
самая удобная мышь в моей жизни. Анатомическая форма и тактильно на ощупь кайф, удобно. Рекомендую. Подключается все с ходу
Достоинства:
Комментарий:
Мне не понравилось, что нет переключения dpi, в остальном - нормально upd Впечатления после использования не очень хорошие в итоге. Периодически приходится выключать и включать мышь, так как крусор начинает двигаться, будто в на экране 3 фпс, а все остальное двигается с нормальным фпс. После перезагрузки мыши отпускает. Настройки мыши не хранятся в ней самой, и чтобы работала часть функций нужно, чтобы приложение всегда было включено. Не могу посоветовать ее
Достоинства:
Комментарий:
Мышь оригинальная, она добавляется в личные устройства на сайте Logitech. Если говорить об общих впечатлениях, то эргономика мыши улучшилась. Как владелец всех предыдущих поколений могу смело рекомендовать данную мышь к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Все пошло отлично. Мышка очень хорошая рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасно. Удобная в использование, тихая, интересный функционал, основная идея для работы еще не реализованная но придумаю как
Достоинства:
Комментарий:
Мышка класс, в руке сидит как литая. Очень приятный ход клавиш и очень крутой ролик. Думал, что можно работать по проводу, но нет, либо через адаптер, либо напрямую по блютуз. Без проблем переключается между тремя синхронизироваными устройствами. При первом подключении вышло сообщение об установке фирменного софта Logi Options+
Достоинства:
Комментарий:
удобная мышка с хорошим радиусом действия и элегантным дизайном
Достоинства:
Комментарий:
волновался что пришлют б/у. по факту - запечатанная упаковка, новая мышь. 55% заряда из коробки. сразу определилась и без проблем заработала.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично заказ получен быстро.Мышка очень хорошая ,на когда раньше такой не было.рекоменду всем к покупке .
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл течения 10 дней но оригинальный товар. Всё работает очень быстро!!! РЕКОМЕНДУЮ