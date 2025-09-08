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Мышь беспроводная Logitech MX Master 3S Graphite (910-006559) купить с доставкой в Москве
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Мышь беспроводная Logitech MX Master 3S Graphite (910-006559)

22 Отзывы
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Мышь беспроводная Logitech MX Master 3S Graphite (910-006559) - фото 1
Мышь беспроводная Logitech MX Master 3S Graphite (910-006559) - фото 2
Мышь беспроводная Logitech MX Master 3S Graphite (910-006559) - фото 3
Мышь беспроводная Logitech MX Master 3S Graphite (910-006559) - фото 4
Мышь беспроводная Logitech MX Master 3S Graphite (910-006559) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь беспроводная Logitech MX Master 3S Graphite (910-006559) - фото 1
  • Мышь беспроводная Logitech MX Master 3S Graphite (910-006559) - фото 2
  • Мышь беспроводная Logitech MX Master 3S Graphite (910-006559) - фото 3
  • Мышь беспроводная Logitech MX Master 3S Graphite (910-006559) - фото 4
  • Мышь беспроводная Logitech MX Master 3S Graphite (910-006559) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 660 руб. 
Начислим 107 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640532
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь беспроводная Logitech MX Master 3S Graphite (910-006559)
6 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
124.9x84.3x51
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х3
Вес, г.
300

Описание товара Мышь беспроводная Logitech MX Master 3S Graphite (910-006559)

Мышь беспроводная Logitech MX Master 3s (910-006559) Graphite обладает эргономичным корпусом черного цвета, что делает ее удобной для длительной работы. Покрытие SoftTouch позволяет надежно удерживать мышь рукой и дает приятные тактильные ощущения. Оптический светодиодный сенсор имеет разрешение 8000 dpi, благодаря чему движение курсора на экране осуществляется плавно и точно. 7 бесшумных кнопок обеспечивают комфортную работу без отвлекающих факторов. Для совершения автоматических действий кнопки можно программировать. В конструкции мыши беспроводной Logitech MX Master 3s (910-006559) Graphite имеется электромагнитное колесо прокрутки из стали, с помощью которого можно точно прокручивать до 1000 строк/сек. Беспроводное подключение мыши осуществляется по Bluetooth или радиоканалу, в радиусе до 10 м. На полном заряде аккумулятора мышь способна проработать 70 дней. Через 1 мин зарядки она готова работать 3 ч. В комплекте с мышью есть кабель USB и ресивер.

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Logitech MX Master 3S Graphite (910-006559)

Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарная мышь, удобная, заряд великолепно держит, качественные материалы! Классное по, настройка гибкая кнопок, назначение разных функций, удобно громкость регулировать дополнительным колесиком. Что не понравилось - тугое нажатие третьей кнопки (самого колесика), возможно привыкну.
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
мышка бомба, удобная, тихая, очень приятная в руке
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Владислав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Сегодня подключил - работает! Причём нормально работает, Логи+ подхватил, всё настроилось как мне нужно. Судя по всему, брать можно.
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Васим Х.

Достоинства:


Комментарий:
Просто пушка на мак и винда работает даже лучше чем ожидал Минус время доставки
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
екатерина к.

Достоинства:


Комментарий:
Очень нравится. Беру уже второй раз. Через полтора года перестала реагировать ЛКМ, пришлось менять
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышка. в приложении логитек определилась. очень удобная. зарядку держит отлично
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Максимус

Достоинства:


Комментарий:
Приятная мышь, которая даёт много уникальных возможностей и способов управлять рабочим процессом через фирменную программу. По настоящему бесшумный ход клавиш. Но к ней надо привыкать. Я думал, что она побольше в габаритах.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили на 2 дня позже. А так все норм. Все в целости включая коробку
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Михаил Ч.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая мышка, удобно лежит даже в небольшой руке, до этого уже была 3s anywhere, по сравнение с ней ощущуается намного удобнее
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная, кнопки тихие, нажимаются без ярко выраженных громких щелчков. Форма эргономичная, в руке лежит естественным образом. Опционально настраивается через фирменное приложение Logitech. Для тех кто любит крупные мыши.
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
обзоры не обманули, класснющая мышь, которой приятно пользоваться. а эти клики....
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Вадим

Достоинства:


Комментарий:
потрясающая мышка, очень удобная, много настроек на любой вкус
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Максим В.

Достоинства:


Комментарий:
самая удобная мышь в моей жизни. Анатомическая форма и тактильно на ощупь кайф, удобно. Рекомендую. Подключается все с ходу
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Федор М.

Достоинства:


Комментарий:
Мне не понравилось, что нет переключения dpi, в остальном - нормально upd Впечатления после использования не очень хорошие в итоге. Периодически приходится выключать и включать мышь, так как крусор начинает двигаться, будто в на экране 3 фпс, а все остальное двигается с нормальным фпс. После перезагрузки мыши отпускает. Настройки мыши не хранятся в ней самой, и чтобы работала часть функций нужно, чтобы приложение всегда было включено. Не могу посоветовать ее
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь оригинальная, она добавляется в личные устройства на сайте Logitech. Если говорить об общих впечатлениях, то эргономика мыши улучшилась. Как владелец всех предыдущих поколений могу смело рекомендовать данную мышь к покупке
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
ZLO

Достоинства:


Комментарий:
Все пошло отлично. Мышка очень хорошая рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
SERGEY R.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно. Удобная в использование, тихая, интересный функционал, основная идея для работы еще не реализованная но придумаю как
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Мышка класс, в руке сидит как литая. Очень приятный ход клавиш и очень крутой ролик. Думал, что можно работать по проводу, но нет, либо через адаптер, либо напрямую по блютуз. Без проблем переключается между тремя синхронизироваными устройствами. При первом подключении вышло сообщение об установке фирменного софта Logi Options+
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Анастасия Е.

Достоинства:


Комментарий:
удобная мышка с хорошим радиусом действия и элегантным дизайном
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
волновался что пришлют б/у. по факту - запечатанная упаковка, новая мышь. 55% заряда из коробки. сразу определилась и без проблем заработала.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично заказ получен быстро.Мышка очень хорошая ,на когда раньше такой не было.рекоменду всем к покупке .
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Акмал А.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришёл течения 10 дней но оригинальный товар. Всё работает очень быстро!!! РЕКОМЕНДУЮ



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
124.9x84.3x51
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Logitech MX Master 3s (910-006559) Graphite обладает эргономичным корпусом черного цвета, что делает ее удобной для длительной работы. Покрытие SoftTouch позволяет надежно удерживать мышь рукой и дает приятные тактильные ощущения. Оптический светодиодный сенсор имеет разрешение 8000 dpi, благодаря чему движение курсора на экране осуществляется плавно и точно. 7 бесшумных кнопок обеспечивают комфортную работу без отвлекающих факторов. Для совершения автоматических действий кнопки можно программировать. В конструкции мыши беспроводной Logitech MX Master 3s (910-006559) Graphite имеется электромагнитное колесо прокрутки из стали, с помощью которого можно точно прокручивать до 1000 строк/сек. Беспроводное подключение мыши осуществляется по Bluetooth или радиоканалу, в радиусе до 10 м. На полном заряде аккумулятора мышь способна проработать 70 дней. Через 1 мин зарядки она готова работать 3 ч. В комплекте с мышью есть кабель USB и ресивер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарная мышь, удобная, заряд великолепно держит, качественные материалы! Классное по, настройка гибкая кнопок, назначение разных функций, удобно громкость регулировать дополнительным колесиком. Что не понравилось - тугое нажатие третьей кнопки (самого колесика), возможно привыкну.
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
мышка бомба, удобная, тихая, очень приятная в руке
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Владислав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Сегодня подключил - работает! Причём нормально работает, Логи+ подхватил, всё настроилось как мне нужно. Судя по всему, брать можно.
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Васим Х.

Достоинства:


Комментарий:
Просто пушка на мак и винда работает даже лучше чем ожидал Минус время доставки
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
екатерина к.

Достоинства:


Комментарий:
Очень нравится. Беру уже второй раз. Через полтора года перестала реагировать ЛКМ, пришлось менять
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышка. в приложении логитек определилась. очень удобная. зарядку держит отлично
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Максимус

Достоинства:


Комментарий:
Приятная мышь, которая даёт много уникальных возможностей и способов управлять рабочим процессом через фирменную программу. По настоящему бесшумный ход клавиш. Но к ней надо привыкать. Я думал, что она побольше в габаритах.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили на 2 дня позже. А так все норм. Все в целости включая коробку
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Михаил Ч.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая мышка, удобно лежит даже в небольшой руке, до этого уже была 3s anywhere, по сравнение с ней ощущуается намного удобнее
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная, кнопки тихие, нажимаются без ярко выраженных громких щелчков. Форма эргономичная, в руке лежит естественным образом. Опционально настраивается через фирменное приложение Logitech. Для тех кто любит крупные мыши.
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
обзоры не обманули, класснющая мышь, которой приятно пользоваться. а эти клики....
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Вадим

Достоинства:


Комментарий:
потрясающая мышка, очень удобная, много настроек на любой вкус
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Максим В.

Достоинства:


Комментарий:
самая удобная мышь в моей жизни. Анатомическая форма и тактильно на ощупь кайф, удобно. Рекомендую. Подключается все с ходу
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Федор М.

Достоинства:


Комментарий:
Мне не понравилось, что нет переключения dpi, в остальном - нормально upd Впечатления после использования не очень хорошие в итоге. Периодически приходится выключать и включать мышь, так как крусор начинает двигаться, будто в на экране 3 фпс, а все остальное двигается с нормальным фпс. После перезагрузки мыши отпускает. Настройки мыши не хранятся в ней самой, и чтобы работала часть функций нужно, чтобы приложение всегда было включено. Не могу посоветовать ее
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь оригинальная, она добавляется в личные устройства на сайте Logitech. Если говорить об общих впечатлениях, то эргономика мыши улучшилась. Как владелец всех предыдущих поколений могу смело рекомендовать данную мышь к покупке
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
ZLO

Достоинства:


Комментарий:
Все пошло отлично. Мышка очень хорошая рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
SERGEY R.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно. Удобная в использование, тихая, интересный функционал, основная идея для работы еще не реализованная но придумаю как
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Мышка класс, в руке сидит как литая. Очень приятный ход клавиш и очень крутой ролик. Думал, что можно работать по проводу, но нет, либо через адаптер, либо напрямую по блютуз. Без проблем переключается между тремя синхронизироваными устройствами. При первом подключении вышло сообщение об установке фирменного софта Logi Options+
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Анастасия Е.

Достоинства:


Комментарий:
удобная мышка с хорошим радиусом действия и элегантным дизайном
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
волновался что пришлют б/у. по факту - запечатанная упаковка, новая мышь. 55% заряда из коробки. сразу определилась и без проблем заработала.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично заказ получен быстро.Мышка очень хорошая ,на когда раньше такой не было.рекоменду всем к покупке .
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Акмал А.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришёл течения 10 дней но оригинальный товар. Всё работает очень быстро!!! РЕКОМЕНДУЮ


Мышь беспроводная Logitech MX Master 3S Graphite (910-006559) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6660 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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