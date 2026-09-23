Мышь A4Tech Bloody Q80 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб.
В наличии
Код товара: 499016
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 520 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
160х220х65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х5
Вес, г.
160
Описание товара Мышь A4Tech Bloody Q80 черный
Неоновая подсветка. Переключение в один клик между тремя видами световых эффектов. Кабель в оплетке. Оплетка предотвращает спутывание кабеля и обеспечивает долговечность. Регулируемое разрешение 3200 DPI Металлические ножки XGlide. Прочные, чувствительные, без износа, устраняют трение практически на любой поверхности. Оптические переключатели: свыше 10 млн кликов.
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Теги товара: A4Tech Bloody
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
160х220х65
Страна производитель
Китай
Неоновая подсветка. Переключение в один клик между тремя видами световых эффектов. Кабель в оплетке. Оплетка предотвращает спутывание кабеля и обеспечивает долговечность. Регулируемое разрешение 3200 DPI Металлические ножки XGlide. Прочные, чувствительные, без износа, устраняют трение практически на любой поверхности. Оптические переключатели: свыше 10 млн кликов.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Теги товара: A4Tech Bloody
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Теги товара: A4Tech Bloody
Купить Мышь A4Tech Bloody Q80 черный - по цене 1520 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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