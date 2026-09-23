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Мышь A4Tech Bloody Q80 черный купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Bloody Q80 черный

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Мышь A4Tech Bloody Q80 черный - фото 1
Мышь A4Tech Bloody Q80 черный - фото 2
Мышь A4Tech Bloody Q80 черный - фото 3
Мышь A4Tech Bloody Q80 черный - фото 4
Мышь A4Tech Bloody Q80 черный - фото 5
Мышь A4Tech Bloody Q80 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
  • Мышь A4Tech Bloody Q80 черный - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody Q80 черный - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody Q80 черный - фото 3
  • Мышь A4Tech Bloody Q80 черный - фото 4
  • Мышь A4Tech Bloody Q80 черный - фото 5
  • Мышь A4Tech Bloody Q80 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 499016
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь A4Tech Bloody Q80 черный
1 520 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
160х220х65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х5
Вес, г.
160

Описание товара Мышь A4Tech Bloody Q80 черный

Неоновая подсветка. Переключение в один клик между тремя видами световых эффектов. Кабель в оплетке. Оплетка предотвращает спутывание кабеля и обеспечивает долговечность. Регулируемое разрешение 3200 DPI Металлические ножки XGlide. Прочные, чувствительные, без износа, устраняют трение практически на любой поверхности. Оптические переключатели: свыше 10 млн кликов.



Теги товара: A4Tech Bloody

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody Q80 черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
160х220х65
Страна производитель
Китай
Описание
Неоновая подсветка. Переключение в один клик между тремя видами световых эффектов. Кабель в оплетке. Оплетка предотвращает спутывание кабеля и обеспечивает долговечность. Регулируемое разрешение 3200 DPI Металлические ножки XGlide. Прочные, чувствительные, без износа, устраняют трение практически на любой поверхности. Оптические переключатели: свыше 10 млн кликов.


Теги товара: A4Tech Bloody
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь A4Tech Bloody Q80 черный - по цене 1520 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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