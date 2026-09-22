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Мышь Logitech Wireless M240 White (910-007079) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech Wireless M240 White (910-007079)

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Мышь Logitech Wireless M240 White (910-007079) - фото 1
Мышь Logitech Wireless M240 White (910-007079) - фото 2
Мышь Logitech Wireless M240 White (910-007079) - фото 3
Мышь Logitech Wireless M240 White (910-007079) - фото 4
Мышь Logitech Wireless M240 White (910-007079) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь Logitech Wireless M240 White (910-007079) - фото 1
  • Мышь Logitech Wireless M240 White (910-007079) - фото 2
  • Мышь Logitech Wireless M240 White (910-007079) - фото 3
  • Мышь Logitech Wireless M240 White (910-007079) - фото 4
  • Мышь Logitech Wireless M240 White (910-007079) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723090
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х4
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Logitech Wireless M240 White (910-007079)

Мышь Logitech — это идеальный выбор для тех, кто ищет стильное и функциональное устройство для работы за ПК. Благодаря универсальному дизайну, мышь подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфорт и удобство при длительном использовании. Эта беспроводная мышь подключается к компьютеру через интерфейс Bluetooth и имеет радиус действия до 10 метров, что позволяет работать без ограничений. Стильный белый цвет устройства органично впишется в любое рабочее пространство, а наличие бесшумных кнопок обеспечивает тихую работу, что особенно ценно для поздних сессий или общих рабочих пространств. Мышь оборудована современным оптическим сенсором с разрешением 4000 dpi, что обеспечивает высокую точность и плавное перемещение курсора. Она питается от одной батарейки типа AA, что делает ее практичной и легко пополняемой. Logitech продолжает радовать своих пользователей надежностью и качеством продукции, и эта мышь — отличный тому пример.

Отзывы о товаре Мышь Logitech Wireless M240 White (910-007079)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech — это идеальный выбор для тех, кто ищет стильное и функциональное устройство для работы за ПК. Благодаря универсальному дизайну, мышь подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфорт и удобство при длительном использовании. Эта беспроводная мышь подключается к компьютеру через интерфейс Bluetooth и имеет радиус действия до 10 метров, что позволяет работать без ограничений. Стильный белый цвет устройства органично впишется в любое рабочее пространство, а наличие бесшумных кнопок обеспечивает тихую работу, что особенно ценно для поздних сессий или общих рабочих пространств. Мышь оборудована современным оптическим сенсором с разрешением 4000 dpi, что обеспечивает высокую точность и плавное перемещение курсора. Она питается от одной батарейки типа AA, что делает ее практичной и легко пополняемой. Logitech продолжает радовать своих пользователей надежностью и качеством продукции, и эта мышь — отличный тому пример.
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Отзывы


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