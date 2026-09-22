Top.Mail.Ru
Мышь проводная MSI Clutch GM11 White купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь проводная MSI Clutch GM11 White

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь проводная MSI Clutch GM11 White - фото 1
Мышь проводная MSI Clutch GM11 White - фото 2
Мышь проводная MSI Clutch GM11 White - фото 3
Мышь проводная MSI Clutch GM11 White - фото 4
Мышь проводная MSI Clutch GM11 White - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
5000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь проводная MSI Clutch GM11 White - фото 1
  • Мышь проводная MSI Clutch GM11 White - фото 2
  • Мышь проводная MSI Clutch GM11 White - фото 3
  • Мышь проводная MSI Clutch GM11 White - фото 4
  • Мышь проводная MSI Clutch GM11 White - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723579
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
5000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
по проводу
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х5
Вес, г.
200

Описание товара Мышь проводная MSI Clutch GM11 White

Представляем вашему вниманию проводную мышь MSI, созданную для настоящих ценителей компьютерных аксессуаров, которые ценят сочетание стиля и производительности. Эта мышь с изящным белым корпусом идеально дополнит ваш рабочий или игровой стол, обеспечивая стильный и современный вид. Мышь оснащена высококачественным оптическим сенсором с разрешением 5000 dpi, благодаря которому достигается невероятная точность и быстрота отклика, необходимая для достижения максимальных результатов в играх и при работе с графическими приложениями. Подключение устройства осуществляется через интерфейс USB Type-A, гарантируя надежную передачу данных и стабильное соединение без задержек. Длина провода составляет 1.8 метра, что обеспечивает удобство использования и достаточную свободу перемещения, даже если ваш ПК расположен на удалении от рабочего места. Эргономичный дизайн особенно продуман для правой руки, что позволяет комфортно использовать мышь на протяжении длительного времени. Будь то работа или игровая сессия, эта мышь от MSI станет вашим надежным спутником, обеспечивая удобство и эффективность в любом режиме использования.



Теги товара: Белые

Отзывы о товаре Мышь проводная MSI Clutch GM11 White




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
5000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
по проводу
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию проводную мышь MSI, созданную для настоящих ценителей компьютерных аксессуаров, которые ценят сочетание стиля и производительности. Эта мышь с изящным белым корпусом идеально дополнит ваш рабочий или игровой стол, обеспечивая стильный и современный вид. Мышь оснащена высококачественным оптическим сенсором с разрешением 5000 dpi, благодаря которому достигается невероятная точность и быстрота отклика, необходимая для достижения максимальных результатов в играх и при работе с графическими приложениями. Подключение устройства осуществляется через интерфейс USB Type-A, гарантируя надежную передачу данных и стабильное соединение без задержек. Длина провода составляет 1.8 метра, что обеспечивает удобство использования и достаточную свободу перемещения, даже если ваш ПК расположен на удалении от рабочего места. Эргономичный дизайн особенно продуман для правой руки, что позволяет комфортно использовать мышь на протяжении длительного времени. Будь то работа или игровая сессия, эта мышь от MSI станет вашим надежным спутником, обеспечивая удобство и эффективность в любом режиме использования.


Теги товара: Белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь проводная MSI Clutch GM11 White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...