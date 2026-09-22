Мышь проводная MSI Clutch GM11 White
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь проводная MSI Clutch GM11 White
Представляем вашему вниманию проводную мышь MSI, созданную для настоящих ценителей компьютерных аксессуаров, которые ценят сочетание стиля и производительности. Эта мышь с изящным белым корпусом идеально дополнит ваш рабочий или игровой стол, обеспечивая стильный и современный вид. Мышь оснащена высококачественным оптическим сенсором с разрешением 5000 dpi, благодаря которому достигается невероятная точность и быстрота отклика, необходимая для достижения максимальных результатов в играх и при работе с графическими приложениями. Подключение устройства осуществляется через интерфейс USB Type-A, гарантируя надежную передачу данных и стабильное соединение без задержек. Длина провода составляет 1.8 метра, что обеспечивает удобство использования и достаточную свободу перемещения, даже если ваш ПК расположен на удалении от рабочего места. Эргономичный дизайн особенно продуман для правой руки, что позволяет комфортно использовать мышь на протяжении длительного времени. Будь то работа или игровая сессия, эта мышь от MSI станет вашим надежным спутником, обеспечивая удобство и эффективность в любом режиме использования.
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Теги товара: Белые
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Розовые
Теги товара: Белые
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