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Мышь A4Tech V-Track F5 Black USB купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech V-Track F5 Black USB

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Мышь A4Tech V-Track F5 Black USB - фото 4
Мышь A4Tech V-Track F5 Black USB - фото 5
Мышь A4Tech V-Track F5 Black USB - фото 6
Мышь A4Tech V-Track F5 Black USB - фото 7
Мышь A4Tech V-Track F5 Black USB - фото 8
Мышь A4Tech V-Track F5 Black USB - фото 9
Мышь A4Tech V-Track F5 Black USB - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
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  • Мышь A4Tech V-Track F5 Black USB - фото 2
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  • Мышь A4Tech V-Track F5 Black USB - фото 5
  • Мышь A4Tech V-Track F5 Black USB - фото 6
  • Мышь A4Tech V-Track F5 Black USB - фото 7
  • Мышь A4Tech V-Track F5 Black USB - фото 8
  • Мышь A4Tech V-Track F5 Black USB - фото 9
  • Мышь A4Tech V-Track F5 Black USB - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 155587
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
68x40x123
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х7
Вес, г.
310

Описание товара Мышь A4Tech V-Track F5 Black USB

Игровая мышка A4Tech V-Track F5 – отличный выбор для геймера, планирующего не просто получать удовольствие от игры, но и одерживать победы. Она имеет встроенную память объемом 160 Кб, благодаря чему ее можно запрограммировать выполнять действия в игре одним кликом. Редактор скриптов Oscar, представленный на диске, входящем в комплект поставки, позволяет настроить каждую кнопку мыши таким образом, чтобы она выполняла любую команду, которая раньше подавалась с клавиатуры (как одной клавишей, так и целой комбинацией).

Отзывы о товаре Мышь A4Tech V-Track F5 Black USB

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Денис И.

Достоинства:


Комментарий:
лет пятнадцать такой мышью играю
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка. Пользовался такой же много лет. После настройки в программе стала работать точно так же, как и старая, чувствительность в современной модели не изменилась. Внутри есть грузик, если хотите облегчить мышь, то его можно открутить, но возможно придется повозиться, чтобы собрать мышь обратно, так что смотрите сами
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Настоящая легенда,среди мышек! Когда есть возможность,только её покупаю! Проверена временем и моим опытом в играх! Для меня она вне конкуренции! Успел её купить за 1399 рублей! Всё работает и быстро настроилось! Доволен,как слон!
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Виталий М.

Достоинства:


Комментарий:
О, это просто суперская мышь! Брал до этого, она долго прослужила
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
мышь отличная, но конечно покрытие на любителя. Будто наждачку держишь))
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Третья такая мышь за 15 лет, на предыдущей начала глючить правая кнопка. Пытался перейти на другую конфигурацию от другого производителя и через месяц заказал вот эту. для меня самая удобная и оптимальная мышь именно X7.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Миша С.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает чётко. как написано в описании рекомендую брать!
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Михаил Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Предыдущая про работа лет 15, сдохла, взял такую же класс, не знаю кому как спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Всегда беру именно Х7, любой модификации и никогда не был разочарован. Особенно понравилась модификация с грузиками но подороже будет на порядок.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Михаил З.

Достоинства:


Комментарий:
удобная лёгкая мышка с множеством надстроек и дополнительным кнопками
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Валерий М.

Достоинства:


Комментарий:
Что по цене?, эта мышь дешевле, чем на Яндекс маркете и ВБ ~ на 300₽ с копейками. Покупал по отзывам в замен той справа что с пауком (провод весь истлел, как деревянный стал). И разочаровался - она не много меньше по объему, хотя длина мм. на 5 меньше всего-то, но рука привыкла к старой мыши. И дело тут совсем не в играх, просто комфортней пальцам и посадке ладони. Сама новая мышка отличная, для средней руки.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Сергеевич Е.

Достоинства:


Комментарий:
лучшей пока ещё не придумали. !!!
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Легендарная X7, актуальна и в наше время
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
ben2016

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь с софтинкой для настроек. Одной такой уже давно пользуюсь, знал, что покупал. Удобная, с шероховатой поверхностью, благодаря чему в руке не потеет и не скользит, жирные пятна не собирает. Длинный надежный кабель в синтетической оплетке.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышь, всегда на ней сижу. очень привык к кнопке с двойным кликом.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Константин Т.

Достоинства:


Комментарий:
Не первый раз беру. Достойная мышь.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Vladimir B.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая мышка из прошлого , всем советую . Качественно сделано.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Danil Shepard

Достоинства:


Комментарий:
удобная вещь, классика с детства
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Константин Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Легенда. Огонь. Её описывать не нужно. Если вы никогда тако не пользовались, то просто берите и пользуйтесь.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
пока лучшая мышь, которую я смог для себя подобрать. нажатия четкие, нет лишних или пропущенных кликов, колесо прокрутки работает отлично. рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, больше 10 лет пользуюсь мышами х7. Но у этой маркий корпус, но при этом хваткий
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Светлана И.

Достоинства:


Комментарий:
общее впечатление хорошее, в руке лежит удобно, не скользит. позже дополню, после длительного использования. спасибо за быструю доставку.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Илья И.

Достоинства:


Комментарий:
Проверил работает брал на запас пока еще продаются, bloody больше нет желания покупать, 1. цена слишком большая стала на них, по там получше, 2. Как они делают bloody что микрики нужно брать 2 вида и бывает что в продаже их трудно найти еще, в этой по крайне мере в старых стояли обычные и все одинаковые, надеюсь и в новых не поняли.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Денис Ш.

Достоинства:


Комментарий:
удобная в руки ,отличная мышь без всяких понтов - типа подсветки ,есть макросы -особенно тройной клик -читерская вещь.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышка. когда-то давно была аналогичная, решил снова взять и не прогадал.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Дмитрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
покупал в подарок, очень понравилась!
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Равиль С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь, надёжная, удобная и неприхотливая. Вторая X7 за 12 лет. Прошлую потерял, пришлось взять новую.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Тимофей В.

Достоинства:


Комментарий:
хороший аппарат. в комплектации положили два комплекта запасных коньков. одну звезду отнял за корпус - он шероховатый. с одной стороны, для игр это круто (мышь не выскочит из ладони в неожиданный момент), однако на ощупь как язык у кошки.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Использую не в первый раз, всем доволен
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Павел И.

Достоинства:


Комментарий:
работает, но остался осадочек
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Моя самая любимая модель мышки, беру уже вторую такую. Чуть тяжелее стандартной и не для карликовой руки. Единственное, что бесит - кнопка переключения DPI сверху. Когда уже все сообразят, что её надо прятать куда-нибудь подальше, чтобы случайно не нажимать... Upd: действительно, претензия к кнопке у меня зря, ведь действительно, мышь программируемая, и можно отключить все ненужные режимы! Рекомендую, родное ПО называется Oscar Editor от a4tech. Нужная версия — 5-Mode Oscar Editor, 7 Keys Edition



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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
68x40x123
Страна производитель
Китай
Описание
Игровая мышка A4Tech V-Track F5 – отличный выбор для геймера, планирующего не просто получать удовольствие от игры, но и одерживать победы. Она имеет встроенную память объемом 160 Кб, благодаря чему ее можно запрограммировать выполнять действия в игре одним кликом. Редактор скриптов Oscar, представленный на диске, входящем в комплект поставки, позволяет настроить каждую кнопку мыши таким образом, чтобы она выполняла любую команду, которая раньше подавалась с клавиатуры (как одной клавишей, так и целой комбинацией).
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Денис И.

Достоинства:


Комментарий:
лет пятнадцать такой мышью играю
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка. Пользовался такой же много лет. После настройки в программе стала работать точно так же, как и старая, чувствительность в современной модели не изменилась. Внутри есть грузик, если хотите облегчить мышь, то его можно открутить, но возможно придется повозиться, чтобы собрать мышь обратно, так что смотрите сами
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Настоящая легенда,среди мышек! Когда есть возможность,только её покупаю! Проверена временем и моим опытом в играх! Для меня она вне конкуренции! Успел её купить за 1399 рублей! Всё работает и быстро настроилось! Доволен,как слон!
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Виталий М.

Достоинства:


Комментарий:
О, это просто суперская мышь! Брал до этого, она долго прослужила
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
мышь отличная, но конечно покрытие на любителя. Будто наждачку держишь))
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Третья такая мышь за 15 лет, на предыдущей начала глючить правая кнопка. Пытался перейти на другую конфигурацию от другого производителя и через месяц заказал вот эту. для меня самая удобная и оптимальная мышь именно X7.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Миша С.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает чётко. как написано в описании рекомендую брать!
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Михаил Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Предыдущая про работа лет 15, сдохла, взял такую же класс, не знаю кому как спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Всегда беру именно Х7, любой модификации и никогда не был разочарован. Особенно понравилась модификация с грузиками но подороже будет на порядок.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Михаил З.

Достоинства:


Комментарий:
удобная лёгкая мышка с множеством надстроек и дополнительным кнопками
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Валерий М.

Достоинства:


Комментарий:
Что по цене?, эта мышь дешевле, чем на Яндекс маркете и ВБ ~ на 300₽ с копейками. Покупал по отзывам в замен той справа что с пауком (провод весь истлел, как деревянный стал). И разочаровался - она не много меньше по объему, хотя длина мм. на 5 меньше всего-то, но рука привыкла к старой мыши. И дело тут совсем не в играх, просто комфортней пальцам и посадке ладони. Сама новая мышка отличная, для средней руки.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Сергеевич Е.

Достоинства:


Комментарий:
лучшей пока ещё не придумали. !!!
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Легендарная X7, актуальна и в наше время
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
ben2016

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь с софтинкой для настроек. Одной такой уже давно пользуюсь, знал, что покупал. Удобная, с шероховатой поверхностью, благодаря чему в руке не потеет и не скользит, жирные пятна не собирает. Длинный надежный кабель в синтетической оплетке.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышь, всегда на ней сижу. очень привык к кнопке с двойным кликом.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Константин Т.

Достоинства:


Комментарий:
Не первый раз беру. Достойная мышь.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Vladimir B.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая мышка из прошлого , всем советую . Качественно сделано.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Danil Shepard

Достоинства:


Комментарий:
удобная вещь, классика с детства
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Константин Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Легенда. Огонь. Её описывать не нужно. Если вы никогда тако не пользовались, то просто берите и пользуйтесь.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
пока лучшая мышь, которую я смог для себя подобрать. нажатия четкие, нет лишних или пропущенных кликов, колесо прокрутки работает отлично. рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, больше 10 лет пользуюсь мышами х7. Но у этой маркий корпус, но при этом хваткий
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Светлана И.

Достоинства:


Комментарий:
общее впечатление хорошее, в руке лежит удобно, не скользит. позже дополню, после длительного использования. спасибо за быструю доставку.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Илья И.

Достоинства:


Комментарий:
Проверил работает брал на запас пока еще продаются, bloody больше нет желания покупать, 1. цена слишком большая стала на них, по там получше, 2. Как они делают bloody что микрики нужно брать 2 вида и бывает что в продаже их трудно найти еще, в этой по крайне мере в старых стояли обычные и все одинаковые, надеюсь и в новых не поняли.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Денис Ш.

Достоинства:


Комментарий:
удобная в руки ,отличная мышь без всяких понтов - типа подсветки ,есть макросы -особенно тройной клик -читерская вещь.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышка. когда-то давно была аналогичная, решил снова взять и не прогадал.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Дмитрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
покупал в подарок, очень понравилась!
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Равиль С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь, надёжная, удобная и неприхотливая. Вторая X7 за 12 лет. Прошлую потерял, пришлось взять новую.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Тимофей В.

Достоинства:


Комментарий:
хороший аппарат. в комплектации положили два комплекта запасных коньков. одну звезду отнял за корпус - он шероховатый. с одной стороны, для игр это круто (мышь не выскочит из ладони в неожиданный момент), однако на ощупь как язык у кошки.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Использую не в первый раз, всем доволен
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Павел И.

Достоинства:


Комментарий:
работает, но остался осадочек
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Моя самая любимая модель мышки, беру уже вторую такую. Чуть тяжелее стандартной и не для карликовой руки. Единственное, что бесит - кнопка переключения DPI сверху. Когда уже все сообразят, что её надо прятать куда-нибудь подальше, чтобы случайно не нажимать... Upd: действительно, претензия к кнопке у меня зря, ведь действительно, мышь программируемая, и можно отключить все ненужные режимы! Рекомендую, родное ПО называется Oscar Editor от a4tech. Нужная версия — 5-Mode Oscar Editor, 7 Keys Edition


Мышь A4Tech V-Track F5 Black USB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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