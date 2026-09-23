Мышь беспроводная Logitech M350 Pebble Mouse, black (910-005718)
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб.
В наличии
Код товара: 497840
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Загружаем...
1 410 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Габариты (ШxВxД), мм
107х59х27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х4
Вес, г.
125
Описание товара Мышь беспроводная Logitech M350 Pebble Mouse, black (910-005718)
Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 представлена в элегантном ультратонком дизайне. Устройство оснащено белым пластиковым корпусом с конструкцией, удобной для удержания левой или правой рукой. Предусматривается наличие трех кнопок управления, радующих практически бесшумной работой. Устройство Logitech Pebble M350 действует на основе оптического LED-сенсора, обладающего чувствительностью 1000 dpi. Подключение к ПК осуществляется при помощи USB-ресивера, действующего на основе Bluetooth-технологии. Дальность действия достигает 10 метров. Устройство поставляется с AA-батарейкой, мощности которой хватает на 540 дней активной эксплуатации.
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Габариты (ШxВxД), мм
107х59х27
Страна производитель
Китай
Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 представлена в элегантном ультратонком дизайне. Устройство оснащено белым пластиковым корпусом с конструкцией, удобной для удержания левой или правой рукой. Предусматривается наличие трех кнопок управления, радующих практически бесшумной работой. Устройство Logitech Pebble M350 действует на основе оптического LED-сенсора, обладающего чувствительностью 1000 dpi. Подключение к ПК осуществляется при помощи USB-ресивера, действующего на основе Bluetooth-технологии. Дальность действия достигает 10 метров. Устройство поставляется с AA-батарейкой, мощности которой хватает на 540 дней активной эксплуатации.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь беспроводная Logitech M350 Pebble Mouse, black (910-005718) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1410 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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