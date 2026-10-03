Мышь игровая Pulsar X2 H Wireless Size 1 Black
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 641487
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
250
Описание товара Мышь игровая Pulsar X2 H Wireless Size 1 Black
Pulsar разработали конструкцию как можно проще, но сохранили ее долговечность. В результате вы получаете высокопроизводительную ультралегкую игровую мышь. Она весит всего 54 грамм. Оснащена флагманским датчиком PixArt PAW3395, обеспечивающим скорость 650 IPS, ускорение 50 g, программируемое разрешение 26 000 DPI и частоту опроса 1000 Гц/1 мс. Точно настройте все с помощью нашего программного обеспечения. Программируйте клавиши, создавайте макросы, чтобы настроить Pulsar X2 Wireless под себя.
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Pulsar разработали конструкцию как можно проще, но сохранили ее долговечность. В результате вы получаете высокопроизводительную ультралегкую игровую мышь. Она весит всего 54 грамм. Оснащена флагманским датчиком PixArt PAW3395, обеспечивающим скорость 650 IPS, ускорение 50 g, программируемое разрешение 26 000 DPI и частоту опроса 1000 Гц/1 мс. Точно настройте все с помощью нашего программного обеспечения. Программируйте клавиши, создавайте макросы, чтобы настроить Pulsar X2 Wireless под себя.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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