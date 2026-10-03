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Мышь игровая Pulsar X2 H Wireless Size 1 Black купить с доставкой в Москве
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Мышь игровая Pulsar X2 H Wireless Size 1 Black

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Мышь игровая Pulsar X2 H Wireless Size 1 Black - фото 2
Мышь игровая Pulsar X2 H Wireless Size 1 Black - фото 3
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Мышь игровая Pulsar X2 H Wireless Size 1 Black - фото 6
Мышь игровая Pulsar X2 H Wireless Size 1 Black - фото 7
Мышь игровая Pulsar X2 H Wireless Size 1 Black - фото 8
Мышь игровая Pulsar X2 H Wireless Size 1 Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
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  • Мышь игровая Pulsar X2 H Wireless Size 1 Black - фото 2
  • Мышь игровая Pulsar X2 H Wireless Size 1 Black - фото 3
  • Мышь игровая Pulsar X2 H Wireless Size 1 Black - фото 4
  • Мышь игровая Pulsar X2 H Wireless Size 1 Black - фото 5
  • Мышь игровая Pulsar X2 H Wireless Size 1 Black - фото 6
  • Мышь игровая Pulsar X2 H Wireless Size 1 Black - фото 7
  • Мышь игровая Pulsar X2 H Wireless Size 1 Black - фото 8
  • Мышь игровая Pulsar X2 H Wireless Size 1 Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641487
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Характеристики

Бренд
Pulsar
Тип товара
Компьютерные мыши
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
250

Описание товара Мышь игровая Pulsar X2 H Wireless Size 1 Black

Pulsar разработали конструкцию как можно проще, но сохранили ее долговечность. В результате вы получаете высокопроизводительную ультралегкую игровую мышь. Она весит всего 54 грамм. Оснащена флагманским датчиком PixArt PAW3395, обеспечивающим скорость 650 IPS, ускорение 50 g, программируемое разрешение 26 000 DPI и частоту опроса 1000 Гц/1 мс. Точно настройте все с помощью нашего программного обеспечения. Программируйте клавиши, создавайте макросы, чтобы настроить Pulsar X2 Wireless под себя.

Отзывы о товаре Мышь игровая Pulsar X2 H Wireless Size 1 Black




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Pulsar
Тип товара
Компьютерные мыши
Описание
Pulsar разработали конструкцию как можно проще, но сохранили ее долговечность. В результате вы получаете высокопроизводительную ультралегкую игровую мышь. Она весит всего 54 грамм. Оснащена флагманским датчиком PixArt PAW3395, обеспечивающим скорость 650 IPS, ускорение 50 g, программируемое разрешение 26 000 DPI и частоту опроса 1000 Гц/1 мс. Точно настройте все с помощью нашего программного обеспечения. Программируйте клавиши, создавайте макросы, чтобы настроить Pulsar X2 Wireless под себя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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