Мышь A-4Tech Мышь Fstyler FG20S белый/серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A-4Tech Мышь Fstyler FG20S белый/серый
Мышь A4Tech — это стильное и универсальное устройство, идеально подходящее для разнообразных задач. Разработанная специально для комфортного использования, она обладает превосходным оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что обеспечивает точное и плавное перемещение курсора. Беспроводное подключение через радиоканал избавит вас от проводов и обеспечит свободу действий на рабочем месте. Благодаря компактному и облегчённому дизайну весом всего 62 грамма, мышь не вызывает усталости даже при длительной работе. Питается она всего от двух батареек формата AAA, что гарантирует длительное время работы без необходимости частых замен. Элегантный белый цвет придаёт устройству современный и аккуратный вид, который отлично впишется в любой интерьер — будь то офис или домашняя среда. Универсальность делает её идеальным выбором как для повседневного использования, так и для мультимедийных и игровых задач. C мышью A4Tech вы получите надежность, высокое качество и комфорт эксплуатации.
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Теги товара: Для левшей, Белые, для дизайнеров
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Теги товара: Для левшей, Белые, для дизайнеров
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