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Мышь A-4Tech Мышь Fstyler FG20S белый/серый купить с доставкой в Москве
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Мышь A-4Tech Мышь Fstyler FG20S белый/серый

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Мышь A-4Tech Мышь Fstyler FG20S белый/серый - фото 1
Мышь A-4Tech Мышь Fstyler FG20S белый/серый - фото 2
Мышь A-4Tech Мышь Fstyler FG20S белый/серый - фото 3
Мышь A-4Tech Мышь Fstyler FG20S белый/серый - фото 4
Мышь A-4Tech Мышь Fstyler FG20S белый/серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый, серый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь A-4Tech Мышь Fstyler FG20S белый/серый - фото 1
  • Мышь A-4Tech Мышь Fstyler FG20S белый/серый - фото 2
  • Мышь A-4Tech Мышь Fstyler FG20S белый/серый - фото 3
  • Мышь A-4Tech Мышь Fstyler FG20S белый/серый - фото 4
  • Мышь A-4Tech Мышь Fstyler FG20S белый/серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653218
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый, серый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
2xААА
Габариты (ШxВxД), мм
113 х 57 х 26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х3
Вес, г.
157

Описание товара Мышь A-4Tech Мышь Fstyler FG20S белый/серый

Мышь A4Tech — это стильное и универсальное устройство, идеально подходящее для разнообразных задач. Разработанная специально для комфортного использования, она обладает превосходным оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что обеспечивает точное и плавное перемещение курсора. Беспроводное подключение через радиоканал избавит вас от проводов и обеспечит свободу действий на рабочем месте. Благодаря компактному и облегчённому дизайну весом всего 62 грамма, мышь не вызывает усталости даже при длительной работе. Питается она всего от двух батареек формата AAA, что гарантирует длительное время работы без необходимости частых замен. Элегантный белый цвет придаёт устройству современный и аккуратный вид, который отлично впишется в любой интерьер — будь то офис или домашняя среда. Универсальность делает её идеальным выбором как для повседневного использования, так и для мультимедийных и игровых задач. C мышью A4Tech вы получите надежность, высокое качество и комфорт эксплуатации.

Отзывы о товаре Мышь A-4Tech Мышь Fstyler FG20S белый/серый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый, серый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
2xААА
Габариты (ШxВxД), мм
113 х 57 х 26
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4Tech — это стильное и универсальное устройство, идеально подходящее для разнообразных задач. Разработанная специально для комфортного использования, она обладает превосходным оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что обеспечивает точное и плавное перемещение курсора. Беспроводное подключение через радиоканал избавит вас от проводов и обеспечит свободу действий на рабочем месте. Благодаря компактному и облегчённому дизайну весом всего 62 грамма, мышь не вызывает усталости даже при длительной работе. Питается она всего от двух батареек формата AAA, что гарантирует длительное время работы без необходимости частых замен. Элегантный белый цвет придаёт устройству современный и аккуратный вид, который отлично впишется в любой интерьер — будь то офис или домашняя среда. Универсальность делает её идеальным выбором как для повседневного использования, так и для мультимедийных и игровых задач. C мышью A4Tech вы получите надежность, высокое качество и комфорт эксплуатации.
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Мышь A-4Tech Мышь Fstyler FG20S белый/серый - этот товар вы можете купить по цене 1050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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