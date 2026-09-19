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Мышь A4Tech Fstyler FB35 белый/серый купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FB35 белый/серый

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Мышь A4Tech Fstyler FB35 белый/серый - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FB35 белый/серый - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FB35 белый/серый - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FB35 белый/серый - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FB35 белый/серый - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FB35 белый/серый - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FB35 белый/серый - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FB35 белый/серый - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FB35 белый/серый - фото 9
Мышь A4Tech Fstyler FB35 белый/серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый, серый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35 белый/серый - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35 белый/серый - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35 белый/серый - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35 белый/серый - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35 белый/серый - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35 белый/серый - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35 белый/серый - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35 белый/серый - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35 белый/серый - фото 9
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35 белый/серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
1 010 руб.  1 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 397101
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый, серый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
70х42х105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
160

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB35 белый/серый

Мышь A4Tech – это стильное и функциональное устройство, предназначенное для удобной работы и развлечений на ПК. Она обладает эргономичным дизайном и легким весом в 74 г, что обеспечивает комфортное использование на протяжении длительного времени. Мышь оснащена беспроводным интерфейсом подключения через Bluetooth, что обеспечивает свободу движения и удобство без проводов. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 метров, что позволяет комфортно работать даже на удалении от компьютера. Оптический сенсор с разрешением 2000 dpi обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что делает эту модель идеальной для офисных задач и повседневного пользования. Ее универсальный дизайн в бело-серых тонах подойдет к любому рабочему пространству и подчеркнет ваш стиль. Для работы мышь использует один элемент питания типа AA, что делает ее доступной и простой в обслуживании. Бренд A4Tech гарантирует высокое качество и надежность, делая эту мышь отличным выбором для вашего ПК.



Теги товара: С bluetooth, Белые

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FB35 белый/серый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый, серый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
70х42х105
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4Tech – это стильное и функциональное устройство, предназначенное для удобной работы и развлечений на ПК. Она обладает эргономичным дизайном и легким весом в 74 г, что обеспечивает комфортное использование на протяжении длительного времени. Мышь оснащена беспроводным интерфейсом подключения через Bluetooth, что обеспечивает свободу движения и удобство без проводов. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 метров, что позволяет комфортно работать даже на удалении от компьютера. Оптический сенсор с разрешением 2000 dpi обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что делает эту модель идеальной для офисных задач и повседневного пользования. Ее универсальный дизайн в бело-серых тонах подойдет к любому рабочему пространству и подчеркнет ваш стиль. Для работы мышь использует один элемент питания типа AA, что делает ее доступной и простой в обслуживании. Бренд A4Tech гарантирует высокое качество и надежность, делая эту мышь отличным выбором для вашего ПК.


Теги товара: С bluetooth, Белые
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Отзывы


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