Мышь MSI Forge GM300 черный (S12-0402300-HH9)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
7200
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727624
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
7200
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
41x127x70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
115
Описание товара Мышь MSI Forge GM300 черный (S12-0402300-HH9)
Серия FORGE объединяет игры и творчество, предоставляя пользователям возможность создавать собственные впечатления. Благодаря MSI GEAR, серия FORGE позволяет творчески мыслить, расширять границы возможного и открывать новые горизонты игрового процесса, воплощая идеи в реальность в игре или на работе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
7200
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Развернуть
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
41x127x70
Страна производитель
Китай
Серия FORGE объединяет игры и творчество, предоставляя пользователям возможность создавать собственные впечатления. Благодаря MSI GEAR, серия FORGE позволяет творчески мыслить, расширять границы возможного и открывать новые горизонты игрового процесса, воплощая идеи в реальность в игре или на работе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Мышь MSI Forge GM300 черный (S12-0402300-HH9) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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