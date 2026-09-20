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Мышь A4Tech G9-500FS Black купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech G9-500FS Black

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Мышь A4Tech G9-500FS Black - фото 1
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Мышь A4Tech G9-500FS Black - фото 12
Мышь A4Tech G9-500FS Black - фото 13
Мышь A4Tech G9-500FS Black - фото 14
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
  • Мышь A4Tech G9-500FS Black - фото 1
  • Мышь A4Tech G9-500FS Black - фото 2
  • Мышь A4Tech G9-500FS Black - фото 3
  • Мышь A4Tech G9-500FS Black - фото 4
  • Мышь A4Tech G9-500FS Black - фото 5
  • Мышь A4Tech G9-500FS Black - фото 6
  • Мышь A4Tech G9-500FS Black - фото 7
  • Мышь A4Tech G9-500FS Black - фото 8
  • Мышь A4Tech G9-500FS Black - фото 9
  • Мышь A4Tech G9-500FS Black - фото 10
  • Мышь A4Tech G9-500FS Black - фото 11
  • Мышь A4Tech G9-500FS Black - фото 12
  • Мышь A4Tech G9-500FS Black - фото 13
  • Мышь A4Tech G9-500FS Black - фото 14
  • Мышь A4Tech G9-500FS Black - фото 15
  • Мышь A4Tech G9-500FS Black - фото 16
  • Мышь A4Tech G9-500FS Black - фото 17
  • Мышь A4Tech G9-500FS Black - фото 18
  • Мышь A4Tech G9-500FS Black - фото 19
  • Мышь A4Tech G9-500FS Black - фото 20
  • Мышь A4Tech G9-500FS Black - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511866
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Габариты (ШxВxД), мм
39x105x67
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х5
Вес, г.
150

Описание товара Мышь A4Tech G9-500FS Black

Мышь беспроводная A4Tech G9-500FS черного цвета обладает стильным и эргономичным корпусом, что делает ее удобной для повседневного использования. Наличие 4 кнопок (включая колесо прокрутки) на ее корпусе предполагает большую функциональность мышки. Каждая кнопка нажимается легко и мягко, при этом отсутствует характерный щелчок. Поэтому работать в многолюдном офисе с такой мышкой будет комфортно. У колеса прокрутки текстурированная поверхность, что делает его вращение более точным и легким. Подключение мыши беспроводной A4Tech G9-500FS происходит через USB-ресивер, за счет чего на рабочем столе не будет лишних проводов. Кроме того, такая мышь очень мобильна. Ее можно брать с собой в командировки и подключать к любому компьютеру или ноутбуку. Наличие в конструкции мыши оптического светодиодного датчика с разрешением 1000 dpi предусматривает максимально точное перемещение курсора на экране. При этом для мышки не требуется специальный коврик. Для поддержания мыши в стабильном рабочем состоянии используется батарейка АА.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech G9-500FS Black




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Габариты (ШxВxД), мм
39x105x67
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная A4Tech G9-500FS черного цвета обладает стильным и эргономичным корпусом, что делает ее удобной для повседневного использования. Наличие 4 кнопок (включая колесо прокрутки) на ее корпусе предполагает большую функциональность мышки. Каждая кнопка нажимается легко и мягко, при этом отсутствует характерный щелчок. Поэтому работать в многолюдном офисе с такой мышкой будет комфортно. У колеса прокрутки текстурированная поверхность, что делает его вращение более точным и легким. Подключение мыши беспроводной A4Tech G9-500FS происходит через USB-ресивер, за счет чего на рабочем столе не будет лишних проводов. Кроме того, такая мышь очень мобильна. Ее можно брать с собой в командировки и подключать к любому компьютеру или ноутбуку. Наличие в конструкции мыши оптического светодиодного датчика с разрешением 1000 dpi предусматривает максимально точное перемещение курсора на экране. При этом для мышки не требуется специальный коврик. Для поддержания мыши в стабильном рабочем состоянии используется батарейка АА.
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