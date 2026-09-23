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Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый/черный купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый/черный

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Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый/черный - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый/черный - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый/черный - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый/черный - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый/черный - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый/черный - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый/черный - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый/черный - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый/черный - фото 9
Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый/черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый/черный - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый/черный - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый/черный - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый/черный - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый/черный - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый/черный - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый/черный - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый/черный - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый/черный - фото 9
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый/черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541365
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый/черный
1 010 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
64х35х108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
180

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый/черный

Мышь A4TECH — это универсальное беспроводное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Белый корпус мыши придаёт ей стильный и современный вид, который гармонично впишется в любой интерьер. Обладая лёгким весом в 85 г, мышь обеспечивает комфортное использование на протяжении длительного времени. Мышь подключается через радиоканал или Bluetooth, предоставляя свободу выбора и простоту настройки. Радиус действия беспроводной связи составляет до 10 метров, что позволяет удобно использовать её даже на большом расстоянии от компьютера. Питается устройство от одного элемента типа АА, что обеспечивает длительную автономную работу. A4TECH использует оптический сенсор для обеспечения точного и стабильного отслеживания движений, что делает её подходящей для самых различных задач — от офисных приложений до игр. Эта модель станет надёжным помощником в повседневной жизни, благодаря сочетанию продуманного дизайна, универсальности и передовых технологий.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый/черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
64х35х108
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH — это универсальное беспроводное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Белый корпус мыши придаёт ей стильный и современный вид, который гармонично впишется в любой интерьер. Обладая лёгким весом в 85 г, мышь обеспечивает комфортное использование на протяжении длительного времени. Мышь подключается через радиоканал или Bluetooth, предоставляя свободу выбора и простоту настройки. Радиус действия беспроводной связи составляет до 10 метров, что позволяет удобно использовать её даже на большом расстоянии от компьютера. Питается устройство от одного элемента типа АА, что обеспечивает длительную автономную работу. A4TECH использует оптический сенсор для обеспечения точного и стабильного отслеживания движений, что делает её подходящей для самых различных задач — от офисных приложений до игр. Эта модель станет надёжным помощником в повседневной жизни, благодаря сочетанию продуманного дизайна, универсальности и передовых технологий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый/черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1010 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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