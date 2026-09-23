Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый/черный
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый/черный
Мышь A4TECH — это универсальное беспроводное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Белый корпус мыши придаёт ей стильный и современный вид, который гармонично впишется в любой интерьер. Обладая лёгким весом в 85 г, мышь обеспечивает комфортное использование на протяжении длительного времени. Мышь подключается через радиоканал или Bluetooth, предоставляя свободу выбора и простоту настройки. Радиус действия беспроводной связи составляет до 10 метров, что позволяет удобно использовать её даже на большом расстоянии от компьютера. Питается устройство от одного элемента типа АА, что обеспечивает длительную автономную работу. A4TECH использует оптический сенсор для обеспечения точного и стабильного отслеживания движений, что делает её подходящей для самых различных задач — от офисных приложений до игр. Эта модель станет надёжным помощником в повседневной жизни, благодаря сочетанию продуманного дизайна, универсальности и передовых технологий.
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Теги товара: С bluetooth, Для левшей, Белые, для дизайнеров
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