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Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 белый купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 белый

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Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 белый - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 белый - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 белый - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 белый - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 белый - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 белый - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 белый - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 белый - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 белый - фото 9
Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 белый - фото 10
Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 белый - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 белый - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 белый - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 белый - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 белый - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 белый - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 белый - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 белый - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 белый - фото 9
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 белый - фото 10
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727577
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х3
Вес, г.
163

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 белый

A4Tech представляет универсальную беспроводную мышь, которая сочетает в себе стильный дизайн и передовые технологические решения. Эта мышь выполнена в элегантном белом цвете, идеально подходящем для любого интерьера рабочего стола. Благодаря симметричному дизайну, она подходит для использования как правой, так и левой рукой, что делает её универсальным инструментом для пользователей с любыми предпочтениями. Особенности этой модели включают в себя радиус действия беспроводной связи до 15 метров, что обеспечивает свободу перемещения и удобство в использовании на значительном расстоянии от компьютера. Беспроводное подключение осуществляется через радиоканал, что гарантирует стабильную и надёжную связь без задержек. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, обеспечивающим точное и плавное перемещение курсора на экране. Бесшумные кнопки делают её использование комфортным в любых условиях, будь то домашнее задание поздно вечером или работа в офисе, не отвлекая окружающих шумом щелчков. Компактная и лёгкая, весом всего 70 грамм, эта мышь не только проста в переноске, но и удобна при длительном использовании. Встроенный аккумулятор позволяет легко заряжать устройство без необходимости постоянной замены батареек, что помогает сэкономить время и средства. Бренд A4Tech известен своим качеством и инновациями, и эта мышь полностью оправдывает ожидания, предоставляя пользователям превосходный инструмент для повседневной работы и развлечений.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 белый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
A4Tech представляет универсальную беспроводную мышь, которая сочетает в себе стильный дизайн и передовые технологические решения. Эта мышь выполнена в элегантном белом цвете, идеально подходящем для любого интерьера рабочего стола. Благодаря симметричному дизайну, она подходит для использования как правой, так и левой рукой, что делает её универсальным инструментом для пользователей с любыми предпочтениями. Особенности этой модели включают в себя радиус действия беспроводной связи до 15 метров, что обеспечивает свободу перемещения и удобство в использовании на значительном расстоянии от компьютера. Беспроводное подключение осуществляется через радиоканал, что гарантирует стабильную и надёжную связь без задержек. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, обеспечивающим точное и плавное перемещение курсора на экране. Бесшумные кнопки делают её использование комфортным в любых условиях, будь то домашнее задание поздно вечером или работа в офисе, не отвлекая окружающих шумом щелчков. Компактная и лёгкая, весом всего 70 грамм, эта мышь не только проста в переноске, но и удобна при длительном использовании. Встроенный аккумулятор позволяет легко заряжать устройство без необходимости постоянной замены батареек, что помогает сэкономить время и средства. Бренд A4Tech известен своим качеством и инновациями, и эта мышь полностью оправдывает ожидания, предоставляя пользователям превосходный инструмент для повседневной работы и развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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