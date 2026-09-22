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Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 серый купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 серый

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Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 серый - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 серый - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 серый - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 серый - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 серый - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 серый - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
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  • Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 серый - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 серый - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 серый - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 серый - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 серый - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 серый - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727576
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х5
Вес, г.
163

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 серый

Представляем беспроводную мышь A4Tech – идеальное сочетание стиля и функциональности. Это универсальное устройство, выполненное в элегантном сером цвете, предназначено для использования как правой, так и левой рукой. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что гарантирует точность и отзывчивость при работе. Радиоканал обеспечивает надежное беспроводное подключение с радиусом действия до 15 метров, позволяя комфортно работать без лишних проводов на рабочем столе. Мышь питается от встроенного аккумулятора, что делает её использование удобным и экономичным. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, легкий вес всего 70 грамм обеспечивает длительный комфорт при использовании. Бренд A4Tech, известный своим качеством и инновациями, предлагает вам это универсальное решение для повседневных задач и развлечений.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 серый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем беспроводную мышь A4Tech – идеальное сочетание стиля и функциональности. Это универсальное устройство, выполненное в элегантном сером цвете, предназначено для использования как правой, так и левой рукой. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что гарантирует точность и отзывчивость при работе. Радиоканал обеспечивает надежное беспроводное подключение с радиусом действия до 15 метров, позволяя комфортно работать без лишних проводов на рабочем столе. Мышь питается от встроенного аккумулятора, что делает её использование удобным и экономичным. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, легкий вес всего 70 грамм обеспечивает длительный комфорт при использовании. Бренд A4Tech, известный своим качеством и инновациями, предлагает вам это универсальное решение для повседневных задач и развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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