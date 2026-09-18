Мышь A4Tech Fstyler FG10S белый/серый silent беспроводная USB (4but)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG10S белый/серый silent беспроводная USB (4but)
Стабильная беспроводная связь. Беспроводное соединение 2.4 ГГц с рабочим расстоянием от 10 до 15 метров. Регулируемый 4-х уровневый режим энергосбережения. Переход в режим сна происходит автоматически, если на протяжении 0.2 с не совершалось никаких действий. Противоскользящее покрытие. Специальная конструкция корпуса мыши обеспечивает надежный захват и фиксацию устройства в ладони. 2000 DPI с 3-уровневой регулировкой. Регулируемое разрешение 1000/1600/2000 DPI. Надежность. Качественные переключатели гарантируют ресурс не менее 5 миллионов кликов. Кнопка питания на нижней панели делает эту беспроводную мышь идеальным спутником в дороге.
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