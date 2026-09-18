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Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/синий silent беспроводная USB (4but) купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/синий silent беспроводная USB (4but)

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Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/синий silent беспроводная USB (4but) - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/синий silent беспроводная USB (4but) - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/синий silent беспроводная USB (4but) - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/синий silent беспроводная USB (4but) - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/синий silent беспроводная USB (4but) - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/синий silent беспроводная USB (4but) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий, черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/синий silent беспроводная USB (4but) - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/синий silent беспроводная USB (4but) - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/синий silent беспроводная USB (4but) - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/синий silent беспроводная USB (4but) - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/синий silent беспроводная USB (4but) - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/синий silent беспроводная USB (4but) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 324791
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий, черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
170

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/синий silent беспроводная USB (4but)

Мышь A4TECH – это стильное и функциональное устройство, созданное для комфортной работы с вашим ПК. Легкая и эргономичная, она весит всего 67 граммов, что делает ее удобной для повседневного использования и длительных рабочих сессий. Благодаря беспроводной связи с радиусом действия до 10 метров, вы получите свободу перемещения и удобство использования без лишних проводов. Эта мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что обеспечивает точное и плавное отслеживание движений. Она идеально подходит как для рабочих задач, так и для развлечений. Беспроводное подключение через радиоканал гарантирует стабильное соединение с вашим устройством. Элегантный дизайн в синем и черном цветах делает мышь A4TECH стильным дополнением к любому рабочему месту. Надежный бренд A4Tech обеспечивает качество и долговечность устройства, делая его отличным выбором для ежедневного использования.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/синий silent беспроводная USB (4but)




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий, черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH – это стильное и функциональное устройство, созданное для комфортной работы с вашим ПК. Легкая и эргономичная, она весит всего 67 граммов, что делает ее удобной для повседневного использования и длительных рабочих сессий. Благодаря беспроводной связи с радиусом действия до 10 метров, вы получите свободу перемещения и удобство использования без лишних проводов. Эта мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что обеспечивает точное и плавное отслеживание движений. Она идеально подходит как для рабочих задач, так и для развлечений. Беспроводное подключение через радиоканал гарантирует стабильное соединение с вашим устройством. Элегантный дизайн в синем и черном цветах делает мышь A4TECH стильным дополнением к любому рабочему месту. Надежный бренд A4Tech обеспечивает качество и долговечность устройства, делая его отличным выбором для ежедневного использования.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
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