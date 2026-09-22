Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131)
Мышь беспроводная Logitech M186 ? легкое и компактное устройство серого цвета с 3 кнопками. Симметричная форма корпуса обеспечивает надежный, удобный захват любой рукой. Внутрь устанавливается батарейка АА, которой хватает на автономную работу в течение 12 месяцев. ? Для создания надежного соединения используется миниатюрный ресивер USB, который вставляется в свободный компьютерный разъем. Адаптер можно спрятать в батарейный отсек, чтобы он не потерялся при транспортировке устройства. Связь мыши Logitech M186 с компьютером сохраняется в радиусе 10 м благодаря радиоканалу. Это позволяет свободно перемещаться по помещению, управляя устройством из любой его части в зоне охвата. В основе модели лежит светодиодный сенсор с разрешением 1000 dpi. Он позволяет ей быстро реагировать на каждое движение руки, обеспечивая точное позиционирование курсора.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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