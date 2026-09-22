Мышь Оклик 714GM черный (1620717)
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Характеристики
Описание товара Мышь Оклик 714GM черный (1620717)
Игровая мышь Oklick представляет собой стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для геймеров, ценящих качество и производительность. Черный корпус подчеркивает современный дизайн, а эргономичная форма обеспечивает удобный хват для правой руки, что делает ее незаменимой в длинных игровых сессиях. Основные характеристики мыши Oklick включают в себя высокоточный оптический сенсор с разрешением 3200 dpi, который гарантирует плавное и точное перемещение курсора, обеспечивая полное погружение в игровой процесс. Подключение к ПК осуществляется посредством надежного проводного интерфейса USB Type-A, что обеспечивает стабильную передачу данных и отсутствие задержек. Мышь весит всего 84 г, что обеспечивает легкость и маневренность в управлении. Кабель длиной 1.8 метра обеспечивает свободу движений, не ограничивая вас в действиях. Несмотря на классический дизайн, мышь Oklick лишена бесшумных кнопок, что может быть особенностью для некоторых пользователей. Производителем устройства является Китай, что, в сочетании с высоким качеством сборки и использованием современных технологий, делает эту модель надежным и долговечным выбором для любого геймера.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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