Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black
Мышь Logitech — это надежное и стильное решение для пользователей ПК, ценящих удобство и функциональность. Благодаря компактному дизайну и весу всего 70 г, эта мышь идеально лежит в руке, обеспечивая комфортное использование в течение длительного времени. Беспроводное подключение с радиусом действия до 10 метров позволяет свободно работать без необходимости путаться в проводах. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное перемещение курсора. Это делает её идеальной для выполнения повседневных задач, работы с документами и интернет-серфинга. Интерфейс подключения через радиоканал гарантирует стабильное соединение с вашим устройством. Питание устройства осуществляется от одной батареи типа AA, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены источника питания. Стильный синий цвет подчеркивает современный дизайн мыши, добавляя яркий акцент в рабочее пространство пользователя. Мышь Logitech — это сочетание качества и стиля, которое отвечает всем требованиям пользователей для комфортной и эффективной работы за компьютером.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
Достоинства:
Комментарий:
Лучшая за эти деньги, на одной батарейке живёт годами! Не игровая, конечно но для всего остального просто отличная!
Достоинства:
Комментарий:
мышь робит , размер иё тока хромаит ,для первокласника , хотелось бы по более , как у женщины 3-й номер
Отзывы о товаре Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black
Достоинства:
Комментарий:
Лучшая за эти деньги, на одной батарейке живёт годами! Не игровая, конечно но для всего остального просто отличная!
Достоинства:
Комментарий:
мышь робит , размер иё тока хромаит ,для первокласника , хотелось бы по более , как у женщины 3-й номер