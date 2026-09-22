Мышь Оклик 408MW графитовый (2007533)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Оклик 408MW графитовый (2007533)
Мышь Oklick — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования с ПК. Легкая и удобная, она весит всего 59 г, что обеспечивает комфорт при длительной работе. Подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A, а радиус действия беспроводной связи составляет до 10 метров, что даёт свободу перемещения без потери сигнала. Оптический сенсор с разрешением 1600 dpi обеспечивает точное и быстрое отслеживание движений на различных поверхностях. Особое внимание уделено бесшумным кнопкам, которые делают работу с мышью приятной и незаметной для окружающих. Эргономичный дизайн подходит для использования как правой, так и левой рукой, что делает ее универсальным выбором для каждого пользователя. Мышь выполнена в элегантном сером цвете, который превосходно дополнит любой интерьер рабочего места. Oklick — это надежный бренд, предлагающий качественные и доступные решения для вашего компьютерного оснащения.
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей
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