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Мышь Оклик 516MW черный/серебристый (1978689) купить с доставкой в Москве
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Мышь Оклик 516MW черный/серебристый (1978689)

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Мышь Оклик 516MW черный/серебристый (1978689) - фото 1
Мышь Оклик 516MW черный/серебристый (1978689) - фото 2
Мышь Оклик 516MW черный/серебристый (1978689) - фото 3
Мышь Оклик 516MW черный/серебристый (1978689) - фото 4
Мышь Оклик 516MW черный/серебристый (1978689) - фото 5
Мышь Оклик 516MW черный/серебристый (1978689) - фото 6
Мышь Оклик 516MW черный/серебристый (1978689) - фото 7
Мышь Оклик 516MW черный/серебристый (1978689) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серебристый, черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Оклик 516MW черный/серебристый (1978689) - фото 1
  • Мышь Оклик 516MW черный/серебристый (1978689) - фото 2
  • Мышь Оклик 516MW черный/серебристый (1978689) - фото 3
  • Мышь Оклик 516MW черный/серебристый (1978689) - фото 4
  • Мышь Оклик 516MW черный/серебристый (1978689) - фото 5
  • Мышь Оклик 516MW черный/серебристый (1978689) - фото 6
  • Мышь Оклик 516MW черный/серебристый (1978689) - фото 7
  • Мышь Оклик 516MW черный/серебристый (1978689) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727529
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серебристый, черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
213

Описание товара Мышь Оклик 516MW черный/серебристый (1978689)

Мышь Oklick — это универсальное устройство, идеально подходящее для пользователей, ценящих комфорт и надежность. Элегантное сочетание серебристого и черного цветов делает эту мышь стильным дополнением к вашему рабочему пространству. Она разработана специально для правшей и обеспечивает удобный хват для длительной работы. Беспроводная технология с радиусом действия до 10 метров позволяет легко управлять устройством без ограничений. Мышь поддерживает два типа подключения: радиоканал и Bluetooth, что обеспечивает гибкость и удобство в использовании с различными устройствами. Oklick оснащена бесшумными кнопками, что делает её отличным выбором для работы в офисах и общественных пространствах. С оптическим сенсором разрешением 1600 dpi обеспечивается плавное и точное перемещение курсора по экрану. Для питания устройства требуется всего одна батарейка типа АА. С компактным весом в 63 грамма, эта мышь станет вашим надежным помощником в любой ситуации, где бы вы ни находились.

Отзывы о товаре Мышь Оклик 516MW черный/серебристый (1978689)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серебристый, черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick — это универсальное устройство, идеально подходящее для пользователей, ценящих комфорт и надежность. Элегантное сочетание серебристого и черного цветов делает эту мышь стильным дополнением к вашему рабочему пространству. Она разработана специально для правшей и обеспечивает удобный хват для длительной работы. Беспроводная технология с радиусом действия до 10 метров позволяет легко управлять устройством без ограничений. Мышь поддерживает два типа подключения: радиоканал и Bluetooth, что обеспечивает гибкость и удобство в использовании с различными устройствами. Oklick оснащена бесшумными кнопками, что делает её отличным выбором для работы в офисах и общественных пространствах. С оптическим сенсором разрешением 1600 dpi обеспечивается плавное и точное перемещение курсора по экрану. Для питания устройства требуется всего одна батарейка типа АА. С компактным весом в 63 грамма, эта мышь станет вашим надежным помощником в любой ситуации, где бы вы ни находились.
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Доставка
Отзывы


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