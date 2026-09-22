Мышь беспроводная Defender Astro Elite GM-056 white (52056)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь беспроводная Defender Astro Elite GM-056 white (52056)
Мышь беспроводная Defender Astro Elite GM-056 в прозрачном корпусе предусматривает разноцветную подсветку компонентов, за счет которых она будет выделяться на вашем рабочем столе. Оснащение модели представлено 7 кнопками, 5 из которых можно запрограммировать на выполнение определенных команд. В устройстве используется оптический светодиодный датчик Instant S201C с частотой опроса 125 Гц и изменяемой частотой опроса в диапазоне 1200-3200 dpi для выбора подходящей скорости перемещения курсора. Для защиты от срыва в сторону при резких движениях манипулятора его максимальное ускорение достигает 10 G. Беспроводная мышь Defender Astro Elite GM-056 облачена в пластиковый корпус с прорезиненными вставками для комфортного и уверенного хвата правой рукой. Беспроводную синхронизацию манипулятора с компьютером обеспечивает радиоканал с дальностью действия до 10 м. Тефлоновые ножки гарантируют беспрепятственное скольжение устройства по любому покрытию.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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