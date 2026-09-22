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Мышь беспроводная Defender Astro Elite GM-056 white (52056) купить с доставкой в Москве
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Мышь беспроводная Defender Astro Elite GM-056 white (52056)

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Мышь беспроводная Defender Astro Elite GM-056 white (52056) - фото 1
Мышь беспроводная Defender Astro Elite GM-056 white (52056) - фото 2
Мышь беспроводная Defender Astro Elite GM-056 white (52056) - фото 3
Мышь беспроводная Defender Astro Elite GM-056 white (52056) - фото 4
Мышь беспроводная Defender Astro Elite GM-056 white (52056) - фото 5
Мышь беспроводная Defender Astro Elite GM-056 white (52056) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
прозрачный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь беспроводная Defender Astro Elite GM-056 white (52056) - фото 1
  • Мышь беспроводная Defender Astro Elite GM-056 white (52056) - фото 2
  • Мышь беспроводная Defender Astro Elite GM-056 white (52056) - фото 3
  • Мышь беспроводная Defender Astro Elite GM-056 white (52056) - фото 4
  • Мышь беспроводная Defender Astro Elite GM-056 white (52056) - фото 5
  • Мышь беспроводная Defender Astro Elite GM-056 white (52056) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730070
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
прозрачный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
41x124x78
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х5
Вес, г.
160

Описание товара Мышь беспроводная Defender Astro Elite GM-056 white (52056)

Мышь беспроводная Defender Astro Elite GM-056 в прозрачном корпусе предусматривает разноцветную подсветку компонентов, за счет которых она будет выделяться на вашем рабочем столе. Оснащение модели представлено 7 кнопками, 5 из которых можно запрограммировать на выполнение определенных команд. В устройстве используется оптический светодиодный датчик Instant S201C с частотой опроса 125 Гц и изменяемой частотой опроса в диапазоне 1200-3200 dpi для выбора подходящей скорости перемещения курсора. Для защиты от срыва в сторону при резких движениях манипулятора его максимальное ускорение достигает 10 G. Беспроводная мышь Defender Astro Elite GM-056 облачена в пластиковый корпус с прорезиненными вставками для комфортного и уверенного хвата правой рукой. Беспроводную синхронизацию манипулятора с компьютером обеспечивает радиоканал с дальностью действия до 10 м. Тефлоновые ножки гарантируют беспрепятственное скольжение устройства по любому покрытию.

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Defender Astro Elite GM-056 white (52056)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
прозрачный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
41x124x78
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Defender Astro Elite GM-056 в прозрачном корпусе предусматривает разноцветную подсветку компонентов, за счет которых она будет выделяться на вашем рабочем столе. Оснащение модели представлено 7 кнопками, 5 из которых можно запрограммировать на выполнение определенных команд. В устройстве используется оптический светодиодный датчик Instant S201C с частотой опроса 125 Гц и изменяемой частотой опроса в диапазоне 1200-3200 dpi для выбора подходящей скорости перемещения курсора. Для защиты от срыва в сторону при резких движениях манипулятора его максимальное ускорение достигает 10 G. Беспроводная мышь Defender Astro Elite GM-056 облачена в пластиковый корпус с прорезиненными вставками для комфортного и уверенного хвата правой рукой. Беспроводную синхронизацию манипулятора с компьютером обеспечивает радиоканал с дальностью действия до 10 м. Тефлоновые ножки гарантируют беспрепятственное скольжение устройства по любому покрытию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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