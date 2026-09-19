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Мышь Acer OMR040 (ZL.MCEEE.00A) черный купить с доставкой в Москве
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Мышь Acer OMR040 (ZL.MCEEE.00A) черный

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Мышь Acer OMR040 (ZL.MCEEE.00A) черный - фото 1
Мышь Acer OMR040 (ZL.MCEEE.00A) черный - фото 2
Мышь Acer OMR040 (ZL.MCEEE.00A) черный - фото 3
Мышь Acer OMR040 (ZL.MCEEE.00A) черный - фото 4
Мышь Acer OMR040 (ZL.MCEEE.00A) черный - фото 5
Мышь Acer OMR040 (ZL.MCEEE.00A) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
  • Мышь Acer OMR040 (ZL.MCEEE.00A) черный - фото 1
  • Мышь Acer OMR040 (ZL.MCEEE.00A) черный - фото 2
  • Мышь Acer OMR040 (ZL.MCEEE.00A) черный - фото 3
  • Мышь Acer OMR040 (ZL.MCEEE.00A) черный - фото 4
  • Мышь Acer OMR040 (ZL.MCEEE.00A) черный - фото 5
  • Мышь Acer OMR040 (ZL.MCEEE.00A) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 397122
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Источник питания мыши
1xААА
Габариты (ШxВxД), мм
100х62х38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х6
Вес, г.
120

Описание товара Мышь Acer OMR040 (ZL.MCEEE.00A) черный

Мышь Acer OMR040 сочетает в себе удобство беспроводного подключения и комфорт при длительной работе. Встроенный чип обеспечивает большую дистанцию и более стабильное соединение. Мышь имеет симметричную форму, подходит как для правшей, так и для левшей.

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR040 (ZL.MCEEE.00A) черный




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Источник питания мыши
1xААА
Габариты (ШxВxД), мм
100х62х38
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Acer OMR040 сочетает в себе удобство беспроводного подключения и комфорт при длительной работе. Встроенный чип обеспечивает большую дистанцию и более стабильное соединение. Мышь имеет симметричную форму, подходит как для правшей, так и для левшей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Acer OMR040 (ZL.MCEEE.00A) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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