Мышь Оклик 780GW черный (1903012)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Оклик 780GW черный (1903012)
Мышь Oklick – это универсальное устройство, идеально подходящее как для повседневной работы, так и для увлекательных игровых сессий. Она оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 3200 dpi, что обеспечивает отличную точность и быстродействие при любых задачах. Мышь поддерживает как проводное подключение через USB Type-A, так и беспроводную связь с радиусом действия до 10 метров, что даёт пользователю большую свободу передвижения. Эргономичный дизайн мыши разработан с учетом предпочтений пользователей, предпочитающих хват для правой руки, обеспечивая комфорт даже при длительном использовании. Чёрный цвет корпуса придаёт устройству стильный и строгий внешний вид. Мышь оснащена встроенным аккумулятором, что избавляет от необходимости постоянной замены батареек, позволяя сконцентрироваться на главном. Устройство весит всего 85 граммов, что делает его лёгким и удобным в управлении. Длина провода составляет 1,5 метра, обеспечивая необходимую свободу действий, когда вы используете проводное подключение. Мышь Oklick станет отличным выбором для геймеров, так как разработана с учетом их потребностей в скорости и точности. Не упустите возможность повысить эффективность и комфорт вашей работы или игры с этим надежным устройством.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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