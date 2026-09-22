Мышь беспроводная Genius NX-7009 white grey (31030030402)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь беспроводная Genius NX-7009 white grey (31030030402)
Мышь Genius сочетает в себе элегантный дизайн и универсальную функциональность, что делает её идеальным выбором для самых разных задач. С радиусом действия беспроводной связи до 10 метров, она обеспечивает свободу движений, а поддержка как радиоканала, так и Bluetooth интерфейсов позволяет легко подключаться к различным устройствам. Эта мышь специально разработана для правшей, ее эргономичный дизайн обеспечивает комфортное использование в течение длительного времени. Сочетание белого и серого цветов придаёт устройству стильный и современный внешний вид, который идеально впишется в любую рабочую среду. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, что обеспечивает высокую точность и плавность движений. Хотя кнопки мыши не являются бесшумными, они обеспечивают чёткий и отзывчивый клик, необходимый для эффективной работы. Питание мыши осуществляется от одной батарейки типа AA, что делает её экономичной в использовании. Вес устройства всего 55 граммов, что делает его легким и удобным для переноски. Мышь Genius — это надежное и удобное решение для повседневной работы, игр и творчества.
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Теги товара: С bluetooth, Белые, для дизайнеров
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Теги товара: С bluetooth, Белые, для дизайнеров
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