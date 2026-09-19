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Мышь Qumo Pretender M53 (24124) купить с доставкой в Москве
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Мышь Qumo Pretender M53 (24124)

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Мышь Qumo Pretender M53 (24124) - фото 1
Мышь Qumo Pretender M53 (24124) - фото 2
Мышь Qumo Pretender M53 (24124) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Мышь Qumo Pretender M53 (24124) - фото 1
  • Мышь Qumo Pretender M53 (24124) - фото 2
  • Мышь Qumo Pretender M53 (24124) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 492885
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Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
118

Описание товара Мышь Qumo Pretender M53 (24124)

Мышь проводная Qumo Dragon War Pretender M53 черного цвета является игровым устройством. Модель имеет эффектный дизайн и многоцветную RGB-подсветку. Устройство обладает 4 кнопками, включая клавишу переключения разрешения в пределах до 3200 dpi. Модель изготовлена из матового нескользящего пластика. Ее достоинство заключается также в том, что она может использоваться и правой, и левой рукой. Мышь получает по шине питание, для чего она оснащена 1.5-метровым проводом в стальной оплетке. Подключается к ПК модель с использованием позолоченного коннектора USB. Особое достоинство компьютерной мыши Qumo Dragon War Pretender M53 – наличие фильтра магнитных помех.

Отзывы о товаре Мышь Qumo Pretender M53 (24124)




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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Описание
Мышь проводная Qumo Dragon War Pretender M53 черного цвета является игровым устройством. Модель имеет эффектный дизайн и многоцветную RGB-подсветку. Устройство обладает 4 кнопками, включая клавишу переключения разрешения в пределах до 3200 dpi. Модель изготовлена из матового нескользящего пластика. Ее достоинство заключается также в том, что она может использоваться и правой, и левой рукой. Мышь получает по шине питание, для чего она оснащена 1.5-метровым проводом в стальной оплетке. Подключается к ПК модель с использованием позолоченного коннектора USB. Особое достоинство компьютерной мыши Qumo Dragon War Pretender M53 – наличие фильтра магнитных помех.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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