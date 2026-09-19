Мышь Qumo Pretender M53 (24124)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Qumo Pretender M53 (24124)
Мышь проводная Qumo Dragon War Pretender M53 черного цвета является игровым устройством. Модель имеет эффектный дизайн и многоцветную RGB-подсветку. Устройство обладает 4 кнопками, включая клавишу переключения разрешения в пределах до 3200 dpi. Модель изготовлена из матового нескользящего пластика. Ее достоинство заключается также в том, что она может использоваться и правой, и левой рукой. Мышь получает по шине питание, для чего она оснащена 1.5-метровым проводом в стальной оплетке. Подключается к ПК модель с использованием позолоченного коннектора USB. Особое достоинство компьютерной мыши Qumo Dragon War Pretender M53 – наличие фильтра магнитных помех.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитМышь Defender KRONOS GM-695 RGB/BLACK (52695)
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитМышь Defender Optical GM-928 (52928)
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитМышь Acer OMR309 зеленый (ZL.MCECC.030)
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитМышь Dialog Gan-Kata MRGK-12UR
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитМышь Acer OMR300 Black ZL.MCECC.01R
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитМышь Defender URAN GM-503 BLACK (52503)
-
В наличииЦена 670 руб. 1 240 руб.168 руб. в СплитМышь Genius NX-8008S Grey
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитМышь Xiaomi Wireless Mouse Lite 2 белый (BHR8915GL)
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитМышь Genius NX-7010 Gray (31030018405)
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M170 Gray (910-004646)
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитМышь Dialog Gan-Kata MRGK-14UR
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитМышь Acer OMR130 черный (ZL.MCEEE.00F)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Отзывы о товаре Мышь Qumo Pretender M53 (24124)