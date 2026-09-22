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Мышь Defender Dila MM-282 blue/white (52282) купить с доставкой в Москве
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Мышь Defender Dila MM-282 blue/white (52282)

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Мышь Defender Dila MM-282 blue/white (52282) - фото 1
Мышь Defender Dila MM-282 blue/white (52282) - фото 2
Мышь Defender Dila MM-282 blue/white (52282) - фото 3
Мышь Defender Dila MM-282 blue/white (52282) - фото 4
Мышь Defender Dila MM-282 blue/white (52282) - фото 5
Мышь Defender Dila MM-282 blue/white (52282) - фото 6
Мышь Defender Dila MM-282 blue/white (52282) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1800
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Defender Dila MM-282 blue/white (52282) - фото 1
  • Мышь Defender Dila MM-282 blue/white (52282) - фото 2
  • Мышь Defender Dila MM-282 blue/white (52282) - фото 3
  • Мышь Defender Dila MM-282 blue/white (52282) - фото 4
  • Мышь Defender Dila MM-282 blue/white (52282) - фото 5
  • Мышь Defender Dila MM-282 blue/white (52282) - фото 6
  • Мышь Defender Dila MM-282 blue/white (52282) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727497
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1800
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
35x101x64
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х5
Вес, г.
125

Описание товара Мышь Defender Dila MM-282 blue/white (52282)

Мышь беспроводная Defender DILA MM-282 заключена в пластиковый корпус белого цвета, форма которого соответствует анатомическим особенностям правой ладони. Разноцветная подсветка делает манипулятор заметнее в условиях слабого освещения. Спрятанные в основании тефлоновые ножки гарантируют плавное скольжение по любой поверхности. Defender DILA MM-282 оборудована оптическим светодиодным датчиком, разрешение которого регулируется путем нажатия на отдельную кнопку. Автономная работа на протяжении 220 ч обеспечивается встроенным аккумулятором. Быстрый доступ к игровым действиям открывается через программируемые кнопки. Радиус действия беспроводной связи достигает 10 м.

Отзывы о товаре Мышь Defender Dila MM-282 blue/white (52282)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1800
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
35x101x64
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Defender DILA MM-282 заключена в пластиковый корпус белого цвета, форма которого соответствует анатомическим особенностям правой ладони. Разноцветная подсветка делает манипулятор заметнее в условиях слабого освещения. Спрятанные в основании тефлоновые ножки гарантируют плавное скольжение по любой поверхности. Defender DILA MM-282 оборудована оптическим светодиодным датчиком, разрешение которого регулируется путем нажатия на отдельную кнопку. Автономная работа на протяжении 220 ч обеспечивается встроенным аккумулятором. Быстрый доступ к игровым действиям открывается через программируемые кнопки. Радиус действия беспроводной связи достигает 10 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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