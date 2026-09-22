Мышь Defender Dila MM-282 blue/white (52282)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Defender Dila MM-282 blue/white (52282)
Мышь беспроводная Defender DILA MM-282 заключена в пластиковый корпус белого цвета, форма которого соответствует анатомическим особенностям правой ладони. Разноцветная подсветка делает манипулятор заметнее в условиях слабого освещения. Спрятанные в основании тефлоновые ножки гарантируют плавное скольжение по любой поверхности. Defender DILA MM-282 оборудована оптическим светодиодным датчиком, разрешение которого регулируется путем нажатия на отдельную кнопку. Автономная работа на протяжении 220 ч обеспечивается встроенным аккумулятором. Быстрый доступ к игровым действиям открывается через программируемые кнопки. Радиус действия беспроводной связи достигает 10 м.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Белые, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Белые, игровые Logitech
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