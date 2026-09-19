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Мышь A4Tech Fstyler FM12S черный купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FM12S черный

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Мышь A4Tech Fstyler FM12S черный - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FM12S черный - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FM12S черный - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FM12S черный - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FM12S черный - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FM12S черный - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FM12S черный - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FM12S черный - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FM12S черный - фото 9
Мышь A4Tech Fstyler FM12S черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь A4Tech Fstyler FM12S черный - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FM12S черный - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FM12S черный - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FM12S черный - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FM12S черный - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FM12S черный - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FM12S черный - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FM12S черный - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FM12S черный - фото 9
  • Мышь A4Tech Fstyler FM12S черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
620 руб.  940 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 420421
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь A4Tech Fstyler FM12S черный
620 руб. -34%
940 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
250

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM12S черный

Мышь с оптическим колесом A4tech со сверхбыстрой прокруткой для повышения производительности. Колесо прокрутки почти без трения позволяет перемещаться по длинным документам и веб-страницам одним движением. Испытайте более плавное управление курсором практически на любой поверхности. Контурный дизайн дает вам больше поддержки и контроля.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FM12S черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Описание
Мышь с оптическим колесом A4tech со сверхбыстрой прокруткой для повышения производительности. Колесо прокрутки почти без трения позволяет перемещаться по длинным документам и веб-страницам одним движением. Испытайте более плавное управление курсором практически на любой поверхности. Контурный дизайн дает вам больше поддержки и контроля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь A4Tech Fstyler FM12S черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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