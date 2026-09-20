Мышь Acer OMR302 Black ZL.MCECC.01X
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMR302 Black ZL.MCECC.01X
Мышь Acer — это стильное и функциональное устройство, созданное для тех, кто ценит качество и удобство. Легкая и компактная, с весом всего 55 граммов, она предлагает комфортное и точное управление как для правой, так и для левой руки. Благодаря современному оптическому сенсору с разрешением 1200 dpi, мышь обеспечивает плавное и точное перемещение курсора. Работает по беспроводной технологии с радиусом действия до 10 метров, что позволяет пользователю свободно перемещаться в пределах рабочего пространства без проводов. Для подключения используется радиоканал, что гарантирует стабильное соединение с ПК. Мышь выполнена в универсальном черном цвете, который отлично подойдет к любому стилю вашего рабочего места. Питание осуществляется от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время автономной работы. Этот аксессуар от компании Acer подойдет для различных задач на ПК, будь то работа или развлечения, и станет надежным помощником в повседневной жизни.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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