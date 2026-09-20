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Мышь Acer OMR302 Black ZL.MCECC.01X купить с доставкой в Москве
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Мышь Acer OMR302 Black ZL.MCECC.01X

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Мышь Acer OMR302 Black ZL.MCECC.01X - фото 1
Мышь Acer OMR302 Black ZL.MCECC.01X - фото 2
Мышь Acer OMR302 Black ZL.MCECC.01X - фото 3
Мышь Acer OMR302 Black ZL.MCECC.01X - фото 4
Мышь Acer OMR302 Black ZL.MCECC.01X - фото 5
Мышь Acer OMR302 Black ZL.MCECC.01X - фото 6
Мышь Acer OMR302 Black ZL.MCECC.01X - фото 7
Мышь Acer OMR302 Black ZL.MCECC.01X - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Acer OMR302 Black ZL.MCECC.01X - фото 1
  • Мышь Acer OMR302 Black ZL.MCECC.01X - фото 2
  • Мышь Acer OMR302 Black ZL.MCECC.01X - фото 3
  • Мышь Acer OMR302 Black ZL.MCECC.01X - фото 4
  • Мышь Acer OMR302 Black ZL.MCECC.01X - фото 5
  • Мышь Acer OMR302 Black ZL.MCECC.01X - фото 6
  • Мышь Acer OMR302 Black ZL.MCECC.01X - фото 7
  • Мышь Acer OMR302 Black ZL.MCECC.01X - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
560 руб.  1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654283
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Acer OMR302 Black ZL.MCECC.01X

Мышь Acer — это стильное и функциональное устройство, созданное для тех, кто ценит качество и удобство. Легкая и компактная, с весом всего 55 граммов, она предлагает комфортное и точное управление как для правой, так и для левой руки. Благодаря современному оптическому сенсору с разрешением 1200 dpi, мышь обеспечивает плавное и точное перемещение курсора. Работает по беспроводной технологии с радиусом действия до 10 метров, что позволяет пользователю свободно перемещаться в пределах рабочего пространства без проводов. Для подключения используется радиоканал, что гарантирует стабильное соединение с ПК. Мышь выполнена в универсальном черном цвете, который отлично подойдет к любому стилю вашего рабочего места. Питание осуществляется от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время автономной работы. Этот аксессуар от компании Acer подойдет для различных задач на ПК, будь то работа или развлечения, и станет надежным помощником в повседневной жизни.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR302 Black ZL.MCECC.01X




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Acer — это стильное и функциональное устройство, созданное для тех, кто ценит качество и удобство. Легкая и компактная, с весом всего 55 граммов, она предлагает комфортное и точное управление как для правой, так и для левой руки. Благодаря современному оптическому сенсору с разрешением 1200 dpi, мышь обеспечивает плавное и точное перемещение курсора. Работает по беспроводной технологии с радиусом действия до 10 метров, что позволяет пользователю свободно перемещаться в пределах рабочего пространства без проводов. Для подключения используется радиоканал, что гарантирует стабильное соединение с ПК. Мышь выполнена в универсальном черном цвете, который отлично подойдет к любому стилю вашего рабочего места. Питание осуществляется от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время автономной работы. Этот аксессуар от компании Acer подойдет для различных задач на ПК, будь то работа или развлечения, и станет надежным помощником в повседневной жизни.


Теги товара: Для левшей
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Отзывы


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