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Мышь A4Tech N-530S черный купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech N-530S черный

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Мышь A4Tech N-530S черный - фото 1
Мышь A4Tech N-530S черный - фото 2
Мышь A4Tech N-530S черный - фото 3
Мышь A4Tech N-530S черный - фото 4
Мышь A4Tech N-530S черный - фото 5
Мышь A4Tech N-530S черный - фото 6
Мышь A4Tech N-530S черный - фото 7
Мышь A4Tech N-530S черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
синий
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech N-530S черный - фото 1
  • Мышь A4Tech N-530S черный - фото 2
  • Мышь A4Tech N-530S черный - фото 3
  • Мышь A4Tech N-530S черный - фото 4
  • Мышь A4Tech N-530S черный - фото 5
  • Мышь A4Tech N-530S черный - фото 6
  • Мышь A4Tech N-530S черный - фото 7
  • Мышь A4Tech N-530S черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727540
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
синий
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
153

Описание товара Мышь A4Tech N-530S черный

Мышь A4TECH — это универсальное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для повседневного использования. Эта проводная мышь оснащена кабелем длиной 1.5 метра, обеспечивая достаточную свободу передвижения на рабочем столе. Её стильный синий цвет добавит свежести и яркости любому рабочему пространству. Одной из ключевых особенностей этой модели является возможность использования как правой, так и левой рукой, что делает её подходящей для пользователей с любым типом хвата. Благодаря бесшумным кнопкам, вы сможете работать в тихой обстановке, не отвлекая окружающих. Мышь A4TECH обладает высокоточными оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что гарантирует точное и плавное перемещение курсора. Проводное подключение через USB Type-A интерфейс обеспечивает стабильное соединение, исключая задержки или сбои в работе. С весом всего в 69 грамм, мышь остаётся лёгкой и комфортной в использовании даже при длительной работе. A4TECH предлагает надёжное и функциональное решение для всех, кто ценит качество и удобство в каждом движении.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech N-530S черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
синий
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH — это универсальное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для повседневного использования. Эта проводная мышь оснащена кабелем длиной 1.5 метра, обеспечивая достаточную свободу передвижения на рабочем столе. Её стильный синий цвет добавит свежести и яркости любому рабочему пространству. Одной из ключевых особенностей этой модели является возможность использования как правой, так и левой рукой, что делает её подходящей для пользователей с любым типом хвата. Благодаря бесшумным кнопкам, вы сможете работать в тихой обстановке, не отвлекая окружающих. Мышь A4TECH обладает высокоточными оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что гарантирует точное и плавное перемещение курсора. Проводное подключение через USB Type-A интерфейс обеспечивает стабильное соединение, исключая задержки или сбои в работе. С весом всего в 69 грамм, мышь остаётся лёгкой и комфортной в использовании даже при длительной работе. A4TECH предлагает надёжное и функциональное решение для всех, кто ценит качество и удобство в каждом движении.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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