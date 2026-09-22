Мышь A4Tech N-530S черный
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech N-530S черный
Мышь A4TECH — это универсальное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для повседневного использования. Эта проводная мышь оснащена кабелем длиной 1.5 метра, обеспечивая достаточную свободу передвижения на рабочем столе. Её стильный синий цвет добавит свежести и яркости любому рабочему пространству. Одной из ключевых особенностей этой модели является возможность использования как правой, так и левой рукой, что делает её подходящей для пользователей с любым типом хвата. Благодаря бесшумным кнопкам, вы сможете работать в тихой обстановке, не отвлекая окружающих. Мышь A4TECH обладает высокоточными оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что гарантирует точное и плавное перемещение курсора. Проводное подключение через USB Type-A интерфейс обеспечивает стабильное соединение, исключая задержки или сбои в работе. С весом всего в 69 грамм, мышь остаётся лёгкой и комфортной в использовании даже при длительной работе. A4TECH предлагает надёжное и функциональное решение для всех, кто ценит качество и удобство в каждом движении.
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
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