Top.Mail.Ru
Мышь Defender Optical GM-928 (52928) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Defender Optical GM-928 (52928)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Defender Optical GM-928 (52928) - фото 1
Мышь Defender Optical GM-928 (52928) - фото 2
Мышь Defender Optical GM-928 (52928) - фото 3
Мышь Defender Optical GM-928 (52928) - фото 4
Мышь Defender Optical GM-928 (52928) - фото 5
Мышь Defender Optical GM-928 (52928) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
  • Мышь Defender Optical GM-928 (52928) - фото 1
  • Мышь Defender Optical GM-928 (52928) - фото 2
  • Мышь Defender Optical GM-928 (52928) - фото 3
  • Мышь Defender Optical GM-928 (52928) - фото 4
  • Мышь Defender Optical GM-928 (52928) - фото 5
  • Мышь Defender Optical GM-928 (52928) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 505771
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Defender Optical GM-928 (52928)
640 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
80х40х130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х4
Вес, г.
230

Описание товара Мышь Defender Optical GM-928 (52928)

Переливающаяся подсветка. Программное обеспечение Defender Game Center. Редактор макросов. Эмуляция клавиш клавиатуры. 4 режима разрешения мыши. 2 дополнительные боковые кнопки. Подставка под большой палец. Прочное, приятное на ощупь прорезиненное покрытие. Прорезиненное колесо прокрутки

Отзывы о товаре Мышь Defender Optical GM-928 (52928)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
80х40х130
Страна производитель
Китай
Описание
Переливающаяся подсветка. Программное обеспечение Defender Game Center. Редактор макросов. Эмуляция клавиш клавиатуры. 4 режима разрешения мыши. 2 дополнительные боковые кнопки. Подставка под большой палец. Прочное, приятное на ощупь прорезиненное покрытие. Прорезиненное колесо прокрутки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender Optical GM-928 (52928) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 640 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...