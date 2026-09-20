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Мышь Genius NX-7007 black USB (31030026403) купить с доставкой в Москве
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Мышь Genius NX-7007 black USB (31030026403)

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Мышь Genius NX-7007 black USB (31030026403) - фото 1
Мышь Genius NX-7007 black USB (31030026403) - фото 2
Мышь Genius NX-7007 black USB (31030026403) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Мышь Genius NX-7007 black USB (31030026403) - фото 1
  • Мышь Genius NX-7007 black USB (31030026403) - фото 2
  • Мышь Genius NX-7007 black USB (31030026403) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 575161
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Характеристики

Бренд
Genius
Тип товара
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
120

Описание товара Мышь Genius NX-7007 black USB (31030026403)

NX-7007 — это трехкнопочная беспроводная мышь с колесиком прокрутки. Область кнопок немного опущена, чтобы вам было удобно щелкать, перемещать или перетаскивать курсор мыши по экрану. Средняя кнопка находится на колесе прокрутки для быстрого просмотра вверх/вниз, влево/вправо в Интернете и в документах Windows.

Отзывы о товаре Мышь Genius NX-7007 black USB (31030026403)




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Характеристики
Бренд
Genius
Тип товара
Описание
NX-7007 — это трехкнопочная беспроводная мышь с колесиком прокрутки. Область кнопок немного опущена, чтобы вам было удобно щелкать, перемещать или перетаскивать курсор мыши по экрану. Средняя кнопка находится на колесе прокрутки для быстрого просмотра вверх/вниз, влево/вправо в Интернете и в документах Windows.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Genius NX-7007 black USB (31030026403) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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