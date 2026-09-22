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Мышь Оклик 750G черный (1796789) купить с доставкой в Москве
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Мышь Оклик 750G черный (1796789)

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Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 1
Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 2
Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 3
Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 4
Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 5
Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 6
Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 7
Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 8
Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 9
Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 10
Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 11
Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 12
Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 13
Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 14
Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 15
Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 16
Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 17
Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 18
Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 19
Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
7200
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 1
  • Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 2
  • Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 3
  • Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 4
  • Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 5
  • Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 6
  • Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 7
  • Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 8
  • Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 9
  • Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 10
  • Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 11
  • Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 12
  • Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 13
  • Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 14
  • Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 15
  • Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 16
  • Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 17
  • Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 18
  • Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 19
  • Мышь Оклик 750G черный (1796789) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727706
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
7200
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
173

Описание товара Мышь Оклик 750G черный (1796789)

Мышь Oklick — это идеальный выбор для геймеров, ценящих качество и производительность. Стильный черный дизайн прекрасно сочетается с современными игровыми установками. Она оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 7200 dpi, что обеспечивает превосходную точность и быстроту реакции в динамичных играх. Мышь весит 122 г и подключается через USB Type-A, обеспечивая стабильное и надежное подключение. Провод длиной 1.8 метра дает свободу движений, а эргономичный дизайн разработан специально для правой руки, обеспечивая комфорт даже во время длительных игровых сессий. Производитель — компания Oklick из Китая, известная качественными и доступными периферийными устройствами для ПК. Эта проводная мышь станет надежным помощником как для профессиональных геймеров, так и для тех, кто просто любит проводить время за играми.

Отзывы о товаре Мышь Оклик 750G черный (1796789)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
7200
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick — это идеальный выбор для геймеров, ценящих качество и производительность. Стильный черный дизайн прекрасно сочетается с современными игровыми установками. Она оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 7200 dpi, что обеспечивает превосходную точность и быстроту реакции в динамичных играх. Мышь весит 122 г и подключается через USB Type-A, обеспечивая стабильное и надежное подключение. Провод длиной 1.8 метра дает свободу движений, а эргономичный дизайн разработан специально для правой руки, обеспечивая комфорт даже во время длительных игровых сессий. Производитель — компания Oklick из Китая, известная качественными и доступными периферийными устройствами для ПК. Эта проводная мышь станет надежным помощником как для профессиональных геймеров, так и для тех, кто просто любит проводить время за играми.
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Отзывы


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