Мышь A4Tech Fstyler FM10S White
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%660 руб. 1 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 654257
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
150
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM10S White
Мышь проводная A4Tech Fstyler FM10S в серо-белом корпусе обладает четырехкнопочной конструкцией и оснащена оптическим светодиодным сенсором. Одна из кнопок позволит выбрать один из трех режимов работы датчика: 600 dpi, 1000 dpi или 1600 dpi. Вы сможете подстроить функционирование манипулятора под особенности вашего монитора или выполнение конкретных задач. Корпус из матового пластика с прорезиненными вставками обладает симметричной формой для одинаково удобного хвата правой или левой рукой. Бесшумные кнопки обеспечивают дополнительный комфорт при использовании проводной мыши A4Tech Fstyler FM10S.
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Мышь проводная A4Tech Fstyler FM10S в серо-белом корпусе обладает четырехкнопочной конструкцией и оснащена оптическим светодиодным сенсором. Одна из кнопок позволит выбрать один из трех режимов работы датчика: 600 dpi, 1000 dpi или 1600 dpi. Вы сможете подстроить функционирование манипулятора под особенности вашего монитора или выполнение конкретных задач. Корпус из матового пластика с прорезиненными вставками обладает симметричной формой для одинаково удобного хвата правой или левой рукой. Бесшумные кнопки обеспечивают дополнительный комфорт при использовании проводной мыши A4Tech Fstyler FM10S.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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