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Мышь A4Tech Fstyler FM10S White купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FM10S White

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Мышь A4Tech Fstyler FM10S White - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FM10S White - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FM10S White - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FM10S White - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FM10S White - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FM10S White - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FM10S White - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FM10S White - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FM10S White - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S White - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S White - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S White - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S White - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S White - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S White - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S White - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S White - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S White - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
660 руб.  1 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654257
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
150

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM10S White

Мышь проводная A4Tech Fstyler FM10S в серо-белом корпусе обладает четырехкнопочной конструкцией и оснащена оптическим светодиодным сенсором. Одна из кнопок позволит выбрать один из трех режимов работы датчика: 600 dpi, 1000 dpi или 1600 dpi. Вы сможете подстроить функционирование манипулятора под особенности вашего монитора или выполнение конкретных задач. Корпус из матового пластика с прорезиненными вставками обладает симметричной формой для одинаково удобного хвата правой или левой рукой. Бесшумные кнопки обеспечивают дополнительный комфорт при использовании проводной мыши A4Tech Fstyler FM10S.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FM10S White




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Описание
Мышь проводная A4Tech Fstyler FM10S в серо-белом корпусе обладает четырехкнопочной конструкцией и оснащена оптическим светодиодным сенсором. Одна из кнопок позволит выбрать один из трех режимов работы датчика: 600 dpi, 1000 dpi или 1600 dpi. Вы сможете подстроить функционирование манипулятора под особенности вашего монитора или выполнение конкретных задач. Корпус из матового пластика с прорезиненными вставками обладает симметричной формой для одинаково удобного хвата правой или левой рукой. Бесшумные кнопки обеспечивают дополнительный комфорт при использовании проводной мыши A4Tech Fstyler FM10S.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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