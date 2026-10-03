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Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-14UR купить с доставкой в Москве
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Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-14UR

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Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-14UR - фото 7
Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-14UR - фото 8
Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-14UR - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
красный, черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-14UR - фото 1
  • Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-14UR - фото 2
  • Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-14UR - фото 3
  • Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-14UR - фото 4
  • Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-14UR - фото 5
  • Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-14UR - фото 6
  • Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-14UR - фото 7
  • Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-14UR - фото 8
  • Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-14UR - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 301433
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-14UR
690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dialog
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
красный, черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
80x37x120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-14UR

Крупная асимметричная мышь с дополнительными кнопками управления под большим пальцем правой руки. Будет удобна правшам с крупной ладонью. Отключаемая подсветка. В комплекте кабель USB Type-A - MicroUSB Type-B для подзарядки встроенного аккумулятора.

Отзывы о товаре Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-14UR




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Характеристики
Бренд
Dialog
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
красный, черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
80x37x120
Страна производитель
Китай
Описание
Крупная асимметричная мышь с дополнительными кнопками управления под большим пальцем правой руки. Будет удобна правшам с крупной ладонью. Отключаемая подсветка. В комплекте кабель USB Type-A - MicroUSB Type-B для подзарядки встроенного аккумулятора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-14UR - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 690 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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