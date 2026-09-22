Мышь Оклик 770GW черный/серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Оклик 770GW черный/серебристый
Игровая компьютерная мышь Oklick 770GW — настоящая находка для геймеров. Комфортна в использовании, эргономичная форма подходит для работы любой рукой. Благодаря soft-touch покрытию и универсальному размеру удобна для взрослых и детей. Наличие шести кнопок позволяет мгновенно выполнять нужные игровые команды. Тефлоновые ножки обеспечивают плавное скольжение и подходят для эксплуатации на любой поверхности. Технология беспроводного USB соединения удобна в использовании, не ограничивает работу проводами и позволяет свободно перемещаться и не терять контроль управления компьютером. Модель оснащена 7-ми цветной отключаемой LED подсветкой. Встроенный Li-Ion аккумулятор с емкостью 500 мАч обеспечивает до 35 часов работы. Разрешение составляет 1600/2400/3200 dpi. Ресурс гаджета рассчитан на 3 млн. кликов. В комплект входит 1,5-метровый зарядный кабель. Oklick 770GW поддерживает все основные операционные системы, включая ОС Windows, macOS и Linux. Специальное ПО доступно на сайте Oklick.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FM10 черный/синий USB (4but)
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M171 Black (910-004643)
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M185 Blue (910-002632)
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитМышь Logitech B170 Black (910-004332)
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитМышь Logitech M185 Swift Grey (910-002235)
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитМышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501)
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитМышь Logitech M110 Silent Black (910-005502)
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитМышь Defender ONESHOT GM-067 BLACK (52067)
-
В наличииЦена 770 руб. 1 200 руб.193 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FM10 белый/серый
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитМышь A4Tech V-Track Padless N-500F Black USB
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитМышь Acer OMR150 черный (ZL.MCEEE.00K)
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитМышь A4Tech G3-330NS черный
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Отзывы о товаре Мышь Оклик 770GW черный/серебристый