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Мышь Оклик 770GW черный/серебристый купить с доставкой в Москве
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Мышь Оклик 770GW черный/серебристый

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Мышь Оклик 770GW черный/серебристый - фото 1
Мышь Оклик 770GW черный/серебристый - фото 2
Мышь Оклик 770GW черный/серебристый - фото 3
Мышь Оклик 770GW черный/серебристый - фото 4
Мышь Оклик 770GW черный/серебристый - фото 5
Мышь Оклик 770GW черный/серебристый - фото 6
Мышь Оклик 770GW черный/серебристый - фото 7
Мышь Оклик 770GW черный/серебристый - фото 8
Мышь Оклик 770GW черный/серебристый - фото 9
Мышь Оклик 770GW черный/серебристый - фото 10
Мышь Оклик 770GW черный/серебристый - фото 11
Мышь Оклик 770GW черный/серебристый - фото 12
Мышь Оклик 770GW черный/серебристый - фото 13
Мышь Оклик 770GW черный/серебристый - фото 14
Мышь Оклик 770GW черный/серебристый - фото 15
Мышь Оклик 770GW черный/серебристый - фото 16
Мышь Оклик 770GW черный/серебристый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Оклик 770GW черный/серебристый - фото 1
  • Мышь Оклик 770GW черный/серебристый - фото 2
  • Мышь Оклик 770GW черный/серебристый - фото 3
  • Мышь Оклик 770GW черный/серебристый - фото 4
  • Мышь Оклик 770GW черный/серебристый - фото 5
  • Мышь Оклик 770GW черный/серебристый - фото 6
  • Мышь Оклик 770GW черный/серебристый - фото 7
  • Мышь Оклик 770GW черный/серебристый - фото 8
  • Мышь Оклик 770GW черный/серебристый - фото 9
  • Мышь Оклик 770GW черный/серебристый - фото 10
  • Мышь Оклик 770GW черный/серебристый - фото 11
  • Мышь Оклик 770GW черный/серебристый - фото 12
  • Мышь Оклик 770GW черный/серебристый - фото 13
  • Мышь Оклик 770GW черный/серебристый - фото 14
  • Мышь Оклик 770GW черный/серебристый - фото 15
  • Мышь Оклик 770GW черный/серебристый - фото 16
  • Мышь Оклик 770GW черный/серебристый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727707
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Длина провода, м
1.5
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
223

Описание товара Мышь Оклик 770GW черный/серебристый

Игровая компьютерная мышь Oklick 770GW — настоящая находка для геймеров. Комфортна в использовании, эргономичная форма подходит для работы любой рукой. Благодаря soft-touch покрытию и универсальному размеру удобна для взрослых и детей. Наличие шести кнопок позволяет мгновенно выполнять нужные игровые команды. Тефлоновые ножки обеспечивают плавное скольжение и подходят для эксплуатации на любой поверхности. Технология беспроводного USB соединения удобна в использовании, не ограничивает работу проводами и позволяет свободно перемещаться и не терять контроль управления компьютером. Модель оснащена 7-ми цветной отключаемой LED подсветкой. Встроенный Li-Ion аккумулятор с емкостью 500 мАч обеспечивает до 35 часов работы. Разрешение составляет 1600/2400/3200 dpi. Ресурс гаджета рассчитан на 3 млн. кликов. В комплект входит 1,5-метровый зарядный кабель. Oklick 770GW поддерживает все основные операционные системы, включая ОС Windows, macOS и Linux. Специальное ПО доступно на сайте Oklick.

Отзывы о товаре Мышь Оклик 770GW черный/серебристый




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Длина провода, м
1.5
Развернуть
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Игровая компьютерная мышь Oklick 770GW — настоящая находка для геймеров. Комфортна в использовании, эргономичная форма подходит для работы любой рукой. Благодаря soft-touch покрытию и универсальному размеру удобна для взрослых и детей. Наличие шести кнопок позволяет мгновенно выполнять нужные игровые команды. Тефлоновые ножки обеспечивают плавное скольжение и подходят для эксплуатации на любой поверхности. Технология беспроводного USB соединения удобна в использовании, не ограничивает работу проводами и позволяет свободно перемещаться и не терять контроль управления компьютером. Модель оснащена 7-ми цветной отключаемой LED подсветкой. Встроенный Li-Ion аккумулятор с емкостью 500 мАч обеспечивает до 35 часов работы. Разрешение составляет 1600/2400/3200 dpi. Ресурс гаджета рассчитан на 3 млн. кликов. В комплект входит 1,5-метровый зарядный кабель. Oklick 770GW поддерживает все основные операционные системы, включая ОС Windows, macOS и Linux. Специальное ПО доступно на сайте Oklick.
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