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Мышь A4Tech Fstyler FG12 белый купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FG12 белый

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Мышь A4Tech Fstyler FG12 белый - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FG12 белый - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG12 белый - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FG12 белый - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FG12 белый - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FG12 белый - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FG12 белый - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FG12 белый - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FG12 белый - фото 9
Мышь A4Tech Fstyler FG12 белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 белый - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 белый - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 белый - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 белый - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 белый - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 белый - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 белый - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 белый - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 белый - фото 9
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499025
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
165

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG12 белый

Мышь A4Tech — это легкое и стильное устройство, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Выполненная в элегантном белом цвете, она станет гармоничным дополнением к вашему рабочему месту. Эта беспроводная мышь обеспечивает свободу передвижения благодаря радиусу действия до 10 метров, что позволяет комфортно работать на расстоянии. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, она гарантирует точность и плавность движений, что особенно важно для работы с документами и графическими приложениями. Подключение по радиоканалу делает эксплуатацию устройства еще более удобной и простой, устраняя необходимость в дополнительных проводах. Бренд A4Tech славится своей надежностью и инновационными решениями, и данная мышь — не исключение. Ее эргономичный дизайн обеспечивает комфорт даже при длительном использовании, а качество материалов гарантирует долгий срок службы. Независимо от того, работаете ли вы в офисе или дома, беспроводная мышь A4Tech станет вашим надежным помощником в компьютерных задачах.



Теги товара: Для левшей, Белые

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG12 белый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4Tech — это легкое и стильное устройство, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Выполненная в элегантном белом цвете, она станет гармоничным дополнением к вашему рабочему месту. Эта беспроводная мышь обеспечивает свободу передвижения благодаря радиусу действия до 10 метров, что позволяет комфортно работать на расстоянии. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, она гарантирует точность и плавность движений, что особенно важно для работы с документами и графическими приложениями. Подключение по радиоканалу делает эксплуатацию устройства еще более удобной и простой, устраняя необходимость в дополнительных проводах. Бренд A4Tech славится своей надежностью и инновационными решениями, и данная мышь — не исключение. Ее эргономичный дизайн обеспечивает комфорт даже при длительном использовании, а качество материалов гарантирует долгий срок службы. Независимо от того, работаете ли вы в офисе или дома, беспроводная мышь A4Tech станет вашим надежным помощником в компьютерных задачах.


Теги товара: Для левшей, Белые
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