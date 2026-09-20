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Мышь A4Tech G3-330N черный купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech G3-330N черный

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Мышь A4Tech G3-330N черный - фото 1
Мышь A4Tech G3-330N черный - фото 2
Мышь A4Tech G3-330N черный - фото 3
Мышь A4Tech G3-330N черный - фото 4
Мышь A4Tech G3-330N черный - фото 5
Мышь A4Tech G3-330N черный - фото 6
Мышь A4Tech G3-330N черный - фото 7
Мышь A4Tech G3-330N черный - фото 8
Мышь A4Tech G3-330N черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь A4Tech G3-330N черный - фото 1
  • Мышь A4Tech G3-330N черный - фото 2
  • Мышь A4Tech G3-330N черный - фото 3
  • Мышь A4Tech G3-330N черный - фото 4
  • Мышь A4Tech G3-330N черный - фото 5
  • Мышь A4Tech G3-330N черный - фото 6
  • Мышь A4Tech G3-330N черный - фото 7
  • Мышь A4Tech G3-330N черный - фото 8
  • Мышь A4Tech G3-330N черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541369
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
61х37х120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х5
Вес, г.
210

Описание товара Мышь A4Tech G3-330N черный

Мышь A4TECH — это надежное и стильное решение для вашего ПК, созданное для того, чтобы обеспечить комфорт и производительность в работе и развлечениях. Эта беспроводная мышь весом всего 150 г станет отличным дополнением вашего рабочего стола благодаря своему элегантному черному цвету и эргономичному дизайну. Оснащенная современным оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, она обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что особенно важно для работы с документами или веб-серфинга. Беспроводное подключение осуществляется через радиоканал, обеспечивая стабильную связь на расстоянии до 10 метров. Это позволяет работать с ноутбуком или настольным компьютером без лишних проводов и ограничений. Мышь питается от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены источника питания. Этот девайс от признанного бренда A4Tech идеально подходит для пользователей, которым важны удобство, качество и свобода движений.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь A4Tech G3-330N черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
61х37х120
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH — это надежное и стильное решение для вашего ПК, созданное для того, чтобы обеспечить комфорт и производительность в работе и развлечениях. Эта беспроводная мышь весом всего 150 г станет отличным дополнением вашего рабочего стола благодаря своему элегантному черному цвету и эргономичному дизайну. Оснащенная современным оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, она обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что особенно важно для работы с документами или веб-серфинга. Беспроводное подключение осуществляется через радиоканал, обеспечивая стабильную связь на расстоянии до 10 метров. Это позволяет работать с ноутбуком или настольным компьютером без лишних проводов и ограничений. Мышь питается от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены источника питания. Этот девайс от признанного бренда A4Tech идеально подходит для пользователей, которым важны удобство, качество и свобода движений.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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