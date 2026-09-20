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Мышь A4Tech Fstyler FG12S черный купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FG12S черный

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Мышь A4Tech Fstyler FG12S черный - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FG12S черный - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG12S черный - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FG12S черный - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FG12S черный - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FG12S черный - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FG12S черный - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FG12S черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
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  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S черный - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S черный - фото 4
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  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S черный - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S черный - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499029
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
108х35х64
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х6
Вес, г.
160

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG12S черный

Мышь A4TECH — это надежное и удобное устройство, созданное для комфортной работы с ПК. Благодаря беспроводному типу подключения, вы получите свободу передвижения и отсутствие лишних проводов на вашем рабочем столе. Радиоканал обеспечивает стабильную связь на расстоянии до 10 метров, что позволяет использовать мышь даже в большом офисе или зале для презентаций. Эта модель оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что гарантирует плавное и точное управление курсором на экране. Чувствительность идеально подходит как для офисной работы, так и для интернет-серфинга. Мышь имеет стильный черный цвет, который хорошо впишется в любой интерьер, будь то дома или в офисе. Компактный и эргономичный дизайн делает её удобной в ежедневном использовании, а питание всего от одной батарейки типа АА обеспечивает долгий срок службы устройства без необходимости частой замены элементов питания. Выбирая A4TECH, вы получаете качество и функциональность от известного бренда, ставящего своим приоритетом комфорт и удовлетворённость пользователей.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG12S черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
108х35х64
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH — это надежное и удобное устройство, созданное для комфортной работы с ПК. Благодаря беспроводному типу подключения, вы получите свободу передвижения и отсутствие лишних проводов на вашем рабочем столе. Радиоканал обеспечивает стабильную связь на расстоянии до 10 метров, что позволяет использовать мышь даже в большом офисе или зале для презентаций. Эта модель оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что гарантирует плавное и точное управление курсором на экране. Чувствительность идеально подходит как для офисной работы, так и для интернет-серфинга. Мышь имеет стильный черный цвет, который хорошо впишется в любой интерьер, будь то дома или в офисе. Компактный и эргономичный дизайн делает её удобной в ежедневном использовании, а питание всего от одной батарейки типа АА обеспечивает долгий срок службы устройства без необходимости частой замены элементов питания. Выбирая A4TECH, вы получаете качество и функциональность от известного бренда, ставящего своим приоритетом комфорт и удовлетворённость пользователей.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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