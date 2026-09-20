Мышь A4Tech Fstyler FG12S черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG12S черный
Мышь A4TECH — это надежное и удобное устройство, созданное для комфортной работы с ПК. Благодаря беспроводному типу подключения, вы получите свободу передвижения и отсутствие лишних проводов на вашем рабочем столе. Радиоканал обеспечивает стабильную связь на расстоянии до 10 метров, что позволяет использовать мышь даже в большом офисе или зале для презентаций. Эта модель оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что гарантирует плавное и точное управление курсором на экране. Чувствительность идеально подходит как для офисной работы, так и для интернет-серфинга. Мышь имеет стильный черный цвет, который хорошо впишется в любой интерьер, будь то дома или в офисе. Компактный и эргономичный дизайн делает её удобной в ежедневном использовании, а питание всего от одной батарейки типа АА обеспечивает долгий срок службы устройства без необходимости частой замены элементов питания. Выбирая A4TECH, вы получаете качество и функциональность от известного бренда, ставящего своим приоритетом комфорт и удовлетворённость пользователей.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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