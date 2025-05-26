Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Grey-Black USB
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Grey-Black USB
Мышь Logitech – это идеальное решение для тех, кто ищет надежное и удобное устройство для повседневной работы с ПК. Легкая и компактная, она весит всего 70 граммов, что обеспечивает комфортное использование даже при длительной работе. Мышь выполнена в стильном синем цвете, который добавляет свежести и индивидуальности вашему рабочему пространству. Устройство работает от одной батарейки типа АА, что обеспечивает долгое время автономной работы. Беспроводное подключение осуществляется через радиоканал с радиусом действия до 10 метров, что позволяет свободно перемещаться по комнате, не беспокоясь о потере сигнала. Оптический сенсор с разрешением 1000 dpi гарантирует точное и плавное отслеживание движений, что делает мышь идеальной для работы с документами и интернет-серфинга. Производитель устройства, компания Logitech, славится своим качеством и надежностью, а данный продукт, изготовленный в Китае, является еще одним подтверждением этого. Эта мышь предназначена для использования с ПК и станет вашим надежным помощником в решении ежедневных задач.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Удобная мышь чтобы расслаблять кисть. Работает по блютуз и радиомодулю. Можно переключать между двумя устройствами если подключить разными способами.
Достоинства:
Комментарий:
+ Красивый цвет, приехала очень быстро. Пришла с батарейкой . Немного ей поработала и поняла что мне не удобно. —Из минусов: Класические мышки идут с выступом и пальцы ложатся на кнопки, из за того что эта мышка Logi полностью прямая и пальцы по сути висят на весу это не удобно!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь. Компактная. Удобно лежит в руке. Чуткая. Бесшумная.
Достоинства:
Комментарий:
удобная и компактная! дизайн мне очень нравится и, главное, всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка. Бесшумная, удобная, стильная, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Классный цвет, компактная в руке, быстрая. Довольна
Достоинства:
Комментарий:
периодически отваливается от блютуза, что неочень удобно
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь, все работает
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышь, пользуюсь уже полгода. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышь, удобная, тихая, с ноутом связалась за две секунды.
Достоинства:
Комментарий:
Мышь супер. Очень удобная хоть и необычной формы.
Достоинства:
Комментарий:
уже 2ю покупаю , прекрасно под свои задачи
Достоинства:
Комментарий:
Крутая мышка, действительно беззвучная. Именно по этому критерию выбирала мышку.
Достоинства:
Комментарий:
Мышка работает отлично, как по bluetooth с планшетом на android, так и с ноутбуком (винда) через свисток. По факту получается одна мышка на два устройства. Переключается моментально через кнопу, при этом индикатор меняет цвет в зависимости от подключения. Приятная тактильно и выглядит прилично.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная мышка, супер компакт
Достоинства:
Комментарий:
Цвет очень красивый Бесшумная
Достоинства:
Комментарий:
эту мышку не поймает ни один котэ. тиха, маневренна, прекрасна. зрю в монитор и пью латтэ
Достоинства:
Комментарий:
норм. четко работает в комплекте модуль usb
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мыша , очень тихая и сразу коннектится с Mac
Достоинства:
Комментарий:
Удобная, красивая мышь. Надеюсь проработает долго.
Достоинства:
Комментарий:
Замечательно упаковано, качественно, работает без проблем. Спасибо большое!!!
Достоинства:
Комментарий:
Со второй попытки удалось получить товар соответствующий описанию и фото.
Достоинства:
Комментарий:
Удобно пользоваться. Работает безотказно. Довольны приобретением этой мыши.
Достоинства:
Комментарий:
очень удобная, безшумная, подключается без проблем. для длительной работы может быть и некомфортно была бы, но мне просто очень нравится. рекомендую обязательно.
Достоинства:
Комментарий:
Замечательная мышь. Работает как через адаптер, так и напрямую с гаджетом. Удобная форма и хорошая отзывчивость.
Достоинства:
Комментарий:
Мышка шикарная - очень удобная в использовании и радует глаз своим дизайном. Можно использовать как через USB, так и через Bluetooth - мне удобно, можно одновременно на двух ноутах применять .
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошая. упаковка тоже. работает легко, батарейка в комплекте. подключили быстро! нам нравится
Достоинства:
Комментарий:
Она сильно компактная. Даже по меркам компактных мышек. Вроде привыкаешь, но все же. Еще иногда колесико выдает посторонние скрипы. Но все равно 5, потому что милая.
Достоинства:
Комментарий:
пока работает, даже если левак, то качество вполне фабричное
Отзывы о товаре Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Grey-Black USB
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Удобная мышь чтобы расслаблять кисть. Работает по блютуз и радиомодулю. Можно переключать между двумя устройствами если подключить разными способами.
Достоинства:
Комментарий:
+ Красивый цвет, приехала очень быстро. Пришла с батарейкой . Немного ей поработала и поняла что мне не удобно. —Из минусов: Класические мышки идут с выступом и пальцы ложатся на кнопки, из за того что эта мышка Logi полностью прямая и пальцы по сути висят на весу это не удобно!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь. Компактная. Удобно лежит в руке. Чуткая. Бесшумная.
Достоинства:
Комментарий:
удобная и компактная! дизайн мне очень нравится и, главное, всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка. Бесшумная, удобная, стильная, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Классный цвет, компактная в руке, быстрая. Довольна
Достоинства:
Комментарий:
периодически отваливается от блютуза, что неочень удобно
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь, все работает
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышь, пользуюсь уже полгода. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышь, удобная, тихая, с ноутом связалась за две секунды.
Достоинства:
Комментарий:
Мышь супер. Очень удобная хоть и необычной формы.
Достоинства:
Комментарий:
уже 2ю покупаю , прекрасно под свои задачи
Достоинства:
Комментарий:
Крутая мышка, действительно беззвучная. Именно по этому критерию выбирала мышку.
Достоинства:
Комментарий:
Мышка работает отлично, как по bluetooth с планшетом на android, так и с ноутбуком (винда) через свисток. По факту получается одна мышка на два устройства. Переключается моментально через кнопу, при этом индикатор меняет цвет в зависимости от подключения. Приятная тактильно и выглядит прилично.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная мышка, супер компакт
Достоинства:
Комментарий:
Цвет очень красивый Бесшумная
Достоинства:
Комментарий:
эту мышку не поймает ни один котэ. тиха, маневренна, прекрасна. зрю в монитор и пью латтэ
Достоинства:
Комментарий:
норм. четко работает в комплекте модуль usb
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мыша , очень тихая и сразу коннектится с Mac
Достоинства:
Комментарий:
Удобная, красивая мышь. Надеюсь проработает долго.
Достоинства:
Комментарий:
Замечательно упаковано, качественно, работает без проблем. Спасибо большое!!!
Достоинства:
Комментарий:
Со второй попытки удалось получить товар соответствующий описанию и фото.
Достоинства:
Комментарий:
Удобно пользоваться. Работает безотказно. Довольны приобретением этой мыши.
Достоинства:
Комментарий:
очень удобная, безшумная, подключается без проблем. для длительной работы может быть и некомфортно была бы, но мне просто очень нравится. рекомендую обязательно.
Достоинства:
Комментарий:
Замечательная мышь. Работает как через адаптер, так и напрямую с гаджетом. Удобная форма и хорошая отзывчивость.
Достоинства:
Комментарий:
Мышка шикарная - очень удобная в использовании и радует глаз своим дизайном. Можно использовать как через USB, так и через Bluetooth - мне удобно, можно одновременно на двух ноутах применять .
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошая. упаковка тоже. работает легко, батарейка в комплекте. подключили быстро! нам нравится
Достоинства:
Комментарий:
Она сильно компактная. Даже по меркам компактных мышек. Вроде привыкаешь, но все же. Еще иногда колесико выдает посторонние скрипы. Но все равно 5, потому что милая.
Достоинства:
Комментарий:
пока работает, даже если левак, то качество вполне фабричное