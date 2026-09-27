Top.Mail.Ru
Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Black-Red купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Black-Red

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Black-Red - фото 1
Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Black-Red - фото 2
Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Black-Red - фото 3
Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Black-Red - фото 4
Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Black-Red - фото 5
Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Black-Red - фото 6
Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Black-Red - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
красный, черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Black-Red - фото 1
  • Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Black-Red - фото 2
  • Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Black-Red - фото 3
  • Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Black-Red - фото 4
  • Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Black-Red - фото 5
  • Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Black-Red - фото 6
  • Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Black-Red - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 109231
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
красный, черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
60x38x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х6
Вес, г.
350

Описание товара Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Black-Red

Мышь LOGITECH — это высококачественное беспроводное устройство, созданное для универсального использования, будь то работа, учеба или развлечения. Благодаря весу всего 75 грамм, она обеспечивает легкость и комфорт в использовании, что особенно важно при длительной работе за компьютером. Эта мышь использует радиоканал для подключения, что гарантирует надежную связь на расстоянии до 10 метров, позволяя вам оставаться продуктивными без привязки к рабочему месту. Беспроводное подключение избавляет от неудобства с проводами и дает больше свободы движений. Оптический сенсор с разрешением 1000 dpi обеспечивает точное и плавное отслеживание курсора, что идеально подходит как для стандартных офисных задач, так и для более требовательных приложений. Как и вся продукция от всемирно известного бренда Logitech, эта мышь отличается высокой надежностью и долговечностью, что делает её отличным выбором для пользователей, ищущих качественное и удобное решение для работы с компьютером.

Отзывы о товаре Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Black-Red




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
красный, черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
60x38x100
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь LOGITECH — это высококачественное беспроводное устройство, созданное для универсального использования, будь то работа, учеба или развлечения. Благодаря весу всего 75 грамм, она обеспечивает легкость и комфорт в использовании, что особенно важно при длительной работе за компьютером. Эта мышь использует радиоканал для подключения, что гарантирует надежную связь на расстоянии до 10 метров, позволяя вам оставаться продуктивными без привязки к рабочему месту. Беспроводное подключение избавляет от неудобства с проводами и дает больше свободы движений. Оптический сенсор с разрешением 1000 dpi обеспечивает точное и плавное отслеживание курсора, что идеально подходит как для стандартных офисных задач, так и для более требовательных приложений. Как и вся продукция от всемирно известного бренда Logitech, эта мышь отличается высокой надежностью и долговечностью, что делает её отличным выбором для пользователей, ищущих качественное и удобное решение для работы с компьютером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Black-Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...