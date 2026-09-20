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Мышь A4Tech Fstyler FM26 Silver-White купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FM26 Silver-White

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Мышь A4Tech Fstyler FM26 Silver-White - фото 12
Мышь A4Tech Fstyler FM26 Silver-White - фото 13
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Мышь A4Tech Fstyler FM26 Silver-White - фото 16
Мышь A4Tech Fstyler FM26 Silver-White - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
серебристый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
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  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Silver-White - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Silver-White - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Silver-White - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Silver-White - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Silver-White - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Silver-White - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Silver-White - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Silver-White - фото 9
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Silver-White - фото 10
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Silver-White - фото 11
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Silver-White - фото 12
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Silver-White - фото 13
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Silver-White - фото 14
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Silver-White - фото 15
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Silver-White - фото 16
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Silver-White - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654264
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
серебристый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
183

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM26 Silver-White

Мышь A4TECH — это надежное и стильное устройство, идеально подходящее для использования с ноутбуком. Отличаясь элегантным серебристым дизайном, эта проводная мышь предлагает оптимальное сочетание функциональности и эстетики. С длиной провода 1,5 метра мышь обеспечивает достаточную свободу для комфортной работы, не загромождая пространство вокруг. Подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует быстрое и стабильное соединение, совместимое с большинством современных ноутбуков. Оптический сенсор с разрешением 1600 dpi обеспечивает высокую точность и плавность перемещения курсора, что делает работу за компьютером более эффективной и приятной. Такая точность особенно важна при выполнении задач, требующих аккуратности и внимательности. Бренд A4Tech славится своим качеством и долговечностью, и эта модель не является исключением. Это отличное решение для пользователей, ценящих надежность и простоту в использовании.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FM26 Silver-White




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
серебристый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH — это надежное и стильное устройство, идеально подходящее для использования с ноутбуком. Отличаясь элегантным серебристым дизайном, эта проводная мышь предлагает оптимальное сочетание функциональности и эстетики. С длиной провода 1,5 метра мышь обеспечивает достаточную свободу для комфортной работы, не загромождая пространство вокруг. Подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует быстрое и стабильное соединение, совместимое с большинством современных ноутбуков. Оптический сенсор с разрешением 1600 dpi обеспечивает высокую точность и плавность перемещения курсора, что делает работу за компьютером более эффективной и приятной. Такая точность особенно важна при выполнении задач, требующих аккуратности и внимательности. Бренд A4Tech славится своим качеством и долговечностью, и эта модель не является исключением. Это отличное решение для пользователей, ценящих надежность и простоту в использовании.
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