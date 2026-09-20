Мышь Logitech M185 Swift Grey (910-002235)
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб.
В наличии
Код товара: 579341
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
750 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
140
Описание товара Мышь Logitech M185 Swift Grey (910-002235)
Мышь беспроводная Logitech M185 серая [910-002238] – простая и надежная модель с перестройкой хвата на левую руку. Подключение через USB-ресивер не требует установки ПО, а радиус действия в 10 м упрощает управление ноутбуком и ТВ. Симметричный пластиковый корпус удобно лежит в ладони, не вызывая излишней усталости. Устройство Logitech M185 оснащено тремя стандартными кнопками управления и плавным скроллом прокрутки. Мышь совместима с большинством ОС, включается моментально после установки ресивера. Благодаря автопереходу в спящий режим при бездействии одной пальчиковой батарейки хватит на целый год.
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Мышь беспроводная Logitech M185 серая [910-002238] – простая и надежная модель с перестройкой хвата на левую руку. Подключение через USB-ресивер не требует установки ПО, а радиус действия в 10 м упрощает управление ноутбуком и ТВ. Симметричный пластиковый корпус удобно лежит в ладони, не вызывая излишней усталости. Устройство Logitech M185 оснащено тремя стандартными кнопками управления и плавным скроллом прокрутки. Мышь совместима с большинством ОС, включается моментально после установки ресивера. Благодаря автопереходу в спящий режим при бездействии одной пальчиковой батарейки хватит на целый год.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Logitech M185 Swift Grey (910-002235) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 750 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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