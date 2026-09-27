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Мышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501) купить с доставкой в Москве
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Мышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501)

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Мышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501) - фото 1
Мышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501) - фото 2
Мышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501) - фото 3
Мышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501) - фото 4
Мышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501) - фото 5
Мышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501) - фото 6
Мышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501) - фото 7
Мышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501) - фото 8
Мышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501) - фото 9
Мышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501) - фото 10
Мышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501) - фото 11
Мышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501) - фото 12
Мышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
розовый
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501) - фото 1
  • Мышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501) - фото 2
  • Мышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501) - фото 3
  • Мышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501) - фото 4
  • Мышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501) - фото 5
  • Мышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501) - фото 6
  • Мышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501) - фото 7
  • Мышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501) - фото 8
  • Мышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501) - фото 9
  • Мышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501) - фото 10
  • Мышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501) - фото 11
  • Мышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501) - фото 12
  • Мышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650684
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501)
760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
розовый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.2
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
72х40.5х128
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х9
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501)

Defender Pandora GM-502 игровая мышь с радужной подсветкой, эргономичная форма которой обеспечивает комфорт при длительном использовании. Тихие левая и правая кнопки помогут избежать ненужного шума. Также данная модель имеет 2 дополнительные боковые кнопки, приятное покрытие софт-тач и тефлоновые ножки для более гладкого скольжения по любым поверхностям.

Отзывы о товаре Мышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
розовый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.2
Развернуть
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
72х40.5х128
Страна производитель
Китай
Описание
Defender Pandora GM-502 игровая мышь с радужной подсветкой, эргономичная форма которой обеспечивает комфорт при длительном использовании. Тихие левая и правая кнопки помогут избежать ненужного шума. Также данная модель имеет 2 дополнительные боковые кнопки, приятное покрытие софт-тач и тефлоновые ножки для более гладкого скольжения по любым поверхностям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501) - по цене 760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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