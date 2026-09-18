Мышь A4 V-Track G3-300N черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4 V-Track G3-300N черный
Мышь A4Tech — идеальное сочетание современного дизайна и высоких технологий для комфортной работы и развлечений. Это беспроводное устройство, выполненное в стильном черном цвете, отличается элегантностью и эргономичностью. С весом всего 180 граммов, эта мышь обеспечивает удобство в использовании без лишнего напряжения, идеально подходя для длительных сессий. Оснащенная современным оптическим сенсором, мышь предоставляет точное и быстрое реагирование на движения, что делает её отличным выбором как для работы, так и для игр. Беспроводное подключение через радиоканал гарантирует стабильное соединение без помех на расстоянии до 10 метров от компьютера, обеспечивая свободу передвижения по рабочему месту. Бренд A4Tech славится своей надежностью и качеством, и эта модель не является исключением. Она станет надежным помощником в ваших ежедневных задачах благодаря своему продуманному функционалу и высокотехнологичным характеристикам.
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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