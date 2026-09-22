Мышь Acer Nitro OMW302 черный (ZL.MCECC.025)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Acer Nitro OMW302 черный (ZL.MCECC.025)
Мышь проводная Acer Nitro OMW302 [ZL.MCECC.025] заключена в корпус из пластика черного цвета с матовым покрытием, которое предупреждает накапливание загрязнений. Форма манипулятора удобна для управления правой и левой ладонью. Acer Nitro OMW302 [ZL.MCECC.025] подключается к необходимому устройству через 1.8-метровый кабель. Тканевая оплетка исключает риск появления заломов. Ведущим звеном модели является оптический светодиодный сенсор, обеспечивающий точность при наведении курсора. Регулировка его разрешения осуществляется путем нажатия на специально предусмотренную кнопку. Интегрированная RGB-подсветка делает аксессуар заметнее в условиях слабого освещения.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитМышь Logitech M171 Wireless Mouse Grey-Black USB
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FM10 черный/синий USB (4but)
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M171 Black (910-004643)
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M185 Blue (910-002632)
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитМышь Logitech B170 Black (910-004332)
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитМышь Logitech M185 Swift Grey (910-002235)
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитМышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501)
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитМышь Logitech M110 Silent Black (910-005502)
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитМышь Defender ONESHOT GM-067 BLACK (52067)
-
В наличииЦена 770 руб. 1 200 руб.193 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FM10 белый/серый
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитМышь A4Tech V-Track Padless N-500F Black USB
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитМышь Acer OMR150 черный (ZL.MCEEE.00K)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Отзывы о товаре Мышь Acer Nitro OMW302 черный (ZL.MCECC.025)