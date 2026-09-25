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Мышь Logitech B170 Black (910-004332) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech B170 Black (910-004332)

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Мышь Logitech B170 Black (910-004332) - фото 1
Мышь Logitech B170 Black (910-004332) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Logitech B170 Black (910-004332) - фото 1
  • Мышь Logitech B170 Black (910-004332) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727315
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Logitech B170 Black (910-004332)
740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х8
Вес, г.
300

Описание товара Мышь Logitech B170 Black (910-004332)

Мышь Logitech – это современное устройство ввода, предназначенное для удобства и продуктивности любой повседневной работы. Эта модель идеально подходит как для правой, так и для левой руки, что делает её универсальной и комфортной в использовании. Оптический сенсор гарантирует высокую точность и надежность работы на различных поверхностях, а разрешение 1000 dpi обеспечивает оптимальную чувствительность. Беспроводное подключение через радиоканал позволяет избавиться от лишних проводов на вашем рабочем месте и обеспечивает свободу передвижения в пределах досягаемости сигнала. Мышь работает от одного элемента питания типа AA, что обеспечивает длительное время автономной работы без частой замены батареи. Эргономичный дизайн и минималистичный черный цвет делают эту мышь стильным и практичным аксессуаром для вашего ноутбука. Она станет отличным выбором как для работы в офисе, так и для домашнего использования. С весом всего в 190 г она легка и удобна для переноски, что особенно полезно для пользователей, которые часто работают в дороге. С Logitech вы получаете надежность и качество, известные по всему миру.

Отзывы о товаре Мышь Logitech B170 Black (910-004332)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech – это современное устройство ввода, предназначенное для удобства и продуктивности любой повседневной работы. Эта модель идеально подходит как для правой, так и для левой руки, что делает её универсальной и комфортной в использовании. Оптический сенсор гарантирует высокую точность и надежность работы на различных поверхностях, а разрешение 1000 dpi обеспечивает оптимальную чувствительность. Беспроводное подключение через радиоканал позволяет избавиться от лишних проводов на вашем рабочем месте и обеспечивает свободу передвижения в пределах досягаемости сигнала. Мышь работает от одного элемента питания типа AA, что обеспечивает длительное время автономной работы без частой замены батареи. Эргономичный дизайн и минималистичный черный цвет делают эту мышь стильным и практичным аксессуаром для вашего ноутбука. Она станет отличным выбором как для работы в офисе, так и для домашнего использования. С весом всего в 190 г она легка и удобна для переноски, что особенно полезно для пользователей, которые часто работают в дороге. С Logitech вы получаете надежность и качество, известные по всему миру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech B170 Black (910-004332) - купить по цене 740 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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