Мышь Logitech B170 Black (910-004332)
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech B170 Black (910-004332)
Мышь Logitech – это современное устройство ввода, предназначенное для удобства и продуктивности любой повседневной работы. Эта модель идеально подходит как для правой, так и для левой руки, что делает её универсальной и комфортной в использовании. Оптический сенсор гарантирует высокую точность и надежность работы на различных поверхностях, а разрешение 1000 dpi обеспечивает оптимальную чувствительность. Беспроводное подключение через радиоканал позволяет избавиться от лишних проводов на вашем рабочем месте и обеспечивает свободу передвижения в пределах досягаемости сигнала. Мышь работает от одного элемента питания типа AA, что обеспечивает длительное время автономной работы без частой замены батареи. Эргономичный дизайн и минималистичный черный цвет делают эту мышь стильным и практичным аксессуаром для вашего ноутбука. Она станет отличным выбором как для работы в офисе, так и для домашнего использования. С весом всего в 190 г она легка и удобна для переноски, что особенно полезно для пользователей, которые часто работают в дороге. С Logitech вы получаете надежность и качество, известные по всему миру.
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Теги товара: Для ноутбука, Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Для ноутбука, Для левшей
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