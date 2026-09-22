Мышь Raskat M003WR
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729444
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х37х24
Вес, кг.
10.88
Описание товара Мышь Raskat M003WR
**Мышь Raskat M003WR** Компьютерная мышь Raskat M003WR — это надёжное и удобное устройство, которое станет вашим верным помощником в работе и развлечениях. **Основные характеристики:** * Стильный дизайн и эргономичная форма обеспечивают комфорт при использовании. * Оптический сенсор гарантирует точное позиционирование курсора на экране. * Мышь легко подключается к компьютеру или ноутбуку через USB-порт. * Подходит для правой и левой руки. Raskat M003WR станет отличным выбором для тех, кто ищет качественную и удобную мышь по доступной цене.
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Теги товара: С bluetooth, Для левшей, Белые
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Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
**Мышь Raskat M003WR** Компьютерная мышь Raskat M003WR — это надёжное и удобное устройство, которое станет вашим верным помощником в работе и развлечениях. **Основные характеристики:** * Стильный дизайн и эргономичная форма обеспечивают комфорт при использовании. * Оптический сенсор гарантирует точное позиционирование курсора на экране. * Мышь легко подключается к компьютеру или ноутбуку через USB-порт. * Подходит для правой и левой руки. Raskat M003WR станет отличным выбором для тех, кто ищет качественную и удобную мышь по доступной цене.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Розовые, для дизайнеров, игровые Logitech
Теги товара: С bluetooth, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Розовые, для дизайнеров, игровые Logitech
Теги товара: С bluetooth, Для левшей, Белые
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