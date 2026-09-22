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Мышь Raskat M003WR купить с доставкой в Москве
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Мышь Raskat M003WR

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Мышь Raskat M003WR - фото 1
Мышь Raskat M003WR - фото 2
Мышь Raskat M003WR - фото 3
Мышь Raskat M003WR - фото 4
Мышь Raskat M003WR - фото 5
Мышь Raskat M003WR - фото 6
Мышь Raskat M003WR - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь Raskat M003WR - фото 1
  • Мышь Raskat M003WR - фото 2
  • Мышь Raskat M003WR - фото 3
  • Мышь Raskat M003WR - фото 4
  • Мышь Raskat M003WR - фото 5
  • Мышь Raskat M003WR - фото 6
  • Мышь Raskat M003WR - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729444
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Характеристики

Бренд
Raskat
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х37х24
Вес, кг.
10.88

Описание товара Мышь Raskat M003WR

**Мышь Raskat M003WR** Компьютерная мышь Raskat M003WR — это надёжное и удобное устройство, которое станет вашим верным помощником в работе и развлечениях. **Основные характеристики:** * Стильный дизайн и эргономичная форма обеспечивают комфорт при использовании. * Оптический сенсор гарантирует точное позиционирование курсора на экране. * Мышь легко подключается к компьютеру или ноутбуку через USB-порт. * Подходит для правой и левой руки. Raskat M003WR станет отличным выбором для тех, кто ищет качественную и удобную мышь по доступной цене.



Теги товара: С bluetooth, Для левшей, Белые

Отзывы о товаре Мышь Raskat M003WR




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Характеристики
Бренд
Raskat
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
**Мышь Raskat M003WR** Компьютерная мышь Raskat M003WR — это надёжное и удобное устройство, которое станет вашим верным помощником в работе и развлечениях. **Основные характеристики:** * Стильный дизайн и эргономичная форма обеспечивают комфорт при использовании. * Оптический сенсор гарантирует точное позиционирование курсора на экране. * Мышь легко подключается к компьютеру или ноутбуку через USB-порт. * Подходит для правой и левой руки. Raskat M003WR станет отличным выбором для тех, кто ищет качественную и удобную мышь по доступной цене.


Теги товара: С bluetooth, Для левшей, Белые
Самовывоз
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Отзывы


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