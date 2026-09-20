Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White
Мышь A4TECH — это надежное и стильное устройство для работы с ПК, выполненное в серебристо-белой цветовой гамме с серыми акцентами. Эта проводная мышь позволяет уверенно работать благодаря своему простому и универсальному подключению через USB Type-A, что делает её легко совместимой с большинством настольных компьютеров и ноутбуков. С легким весом всего 74 грамма и длиной провода 1.5 метра, мышь обеспечивает комфортное использование, не перегружая вашу руку. Встроенный оптический сенсор с разрешением 1600 dpi обеспечивает точное и плавное передвижение курсора, что идеально подходит как для работы с текстами и таблицами, так и для веб-сёрфинга. Эта компьютерная мышь от бренда A4TECH сочетает в себе функциональность и элегантный дизайн, что делает её прекрасным выбором для ежедневной работы за компьютером.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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